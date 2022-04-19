"Я не знаю, який ще народ тримався би так мужньо": Віра Полозкова зізналася в любові Україні

Віра Полозкова зізналася в коханні Україні та українцям / instagram.com/bolshe_nikogda

Російська поетеса Віра Полозкова висловила вдячність Україні, і розповіла про молитви за країну. У соціальних мережах вона публікує антивоєнні вірші, присвячені мужності українців.

Вона засудила земляків, які мовчать зі страху "брякнути зайвого", і зізналася, що рада обірвати всі зв'язки з країною, яка примушує росіян робити це. Сама поетеса виїхала з росії, як тільки війська країни-агресора розгорнули повномасштабне вторгнення в Україну.

"Я знаю, що безчестя значно гірше злиднів та вигнання. Що втратити роботу і навіть будинок зовсім не так жахливо, як приректи свою душу на розкладання від завченої безпорадності і боягузтва",- пише Полозкова.

Також вона розповіла, що допомагає українцям по мірі своїх сил з вдячності країні, яка "з юності живить її такою безумовною любов'ю": "Писати ці сторіс і вірші про неї. Співати пісні на вірші Жадана на концертах. Збирати пожертви своїм подругам на Такмед у Києві та школи для біженців у Будапешті. Я просто люблю її, і 53 дні молюся про неї, про кожну дитину в підвалі в Маріуполі, у фільтраційному таборі, в харківському метро, в колоні машин, що стоять на кордоні".

"Я не знаю, за що вам все це. Я не знаю, який ще народ тримався б так мужньо. ... Я люблю вас, ви здійснюєте подвиг зараз. Він всім нам не дає піти під лід повного відчаю",- підсумувала поетеса.

Віра Полозкова зізналася в коханні Україні та українцям / instagram.com/bolshe_nikogda

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Раніше українська поетеса, авторка вірша "Никогда мы не будем братьями" Анастасія Дмитрук звернулася до РФ з моторошним пророцтвом.

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