"Я ніби прийняв таблетку ЛСД": принц Гаррі назвав улюблені парфуми принцеси Діани

Серед ароматів, які нагадують герцогу Сассекському про Леді Ді, головне місце займає саме цей запах.

Які парфуми любила принцеса Діана / wikipedia.org

"Запасний" принц Гаррі, як він сам себе називає, наробив у пресі чимало галасу своїми скандальними мемуарами, які були створені як його остання спроба відверто поговорити з вінценосними родичами по душам. Правда, поки книга сприймається більшістю, як збірка кляуз і застарілих образ великої дитини на несправедливості долі.

Між тим, одкровення герцога Сассекського все ж мають право на існування, як його точка зору. Тим більше що серед негативу в його мемуарах все ж зустрічаються зворушливі історії.

Наприклад принц Гаррі розповів, що допомагало йому набиратися сил і позбавлятися від тривоги під час його візитів до психотерапевта. Книгу бунтівного герцога цитує видання Independent.

На один із сеансів, за визнанням самого принца, він приніс флакон парфумів, якими користувалася його мама - принцеса Діана. Запах, який він вдихав з кришечки, допомагав йому воскресити в пам'яті маму.

"На початку нашої сесії я зняв кришку і глибоко вдихнув. За відчуттями, я ніби прийняв таблетку ЛСД. Я десь читав, що нюх – це наше найдавніше почуття, що відповідає тому, що я відчув в той момент: Образи, що виникають немов з найпервиннішої частини мого мозку", - пише принц Гаррі.

Аромат, про який йде мова - First від Van Cleef & Arpels. Цей квітковий альдегідний аромат вперше був випущений в 1976 році. Піраміда запаху включає альдегіди, білі квіти, фрукти та анімалістичні ноти. Вартість сучасного варіанту First - від 3 тис. грн за 100 мл.

Раніше свою думку про скандальні мемуари принца Гаррі висловив близький друг його покійної матері, Діани Спенсер. Довірена особа принцеси Діани Пол Баррел розкритикував герцога Сассекського за "мстиві викриття".

Також дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

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