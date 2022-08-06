"Я їй кажу: "Ти збожеволіла": Сумська розповіла про свою останню розмову з Єгоровою

Сумська розповіла про свою останню розмову з Єгоровою/ Instagram, Facebook

Українська акторка Ольга Сумська пригадала свою останню розмову зі Сніжаною Єгоровою, яка колись була її подругою, але припинила нею бути після висловлення нею підтримки російському диктатору Володимиру Путіну і розв’язаної ним війни проти України.

Під час останньої розмови Сумська сказала Єгоровій, що та божевільна. Про це акторка розповіла у програмі "Слава+".

"Остання наша розмова, я їй розповідала, що Київ бомблять, що ми втратили маму і це найжахливіше. Кажу: "Ти збожеволіла? Для чого ти це пишеш? Летять бомби". Вона була теж шокована. Вона не знала. Це, знаєш, такий глухий кут, коли людина вже не знає, що відповісти, і просто емоції", – пригадала Сумська.

Водночас акторка зазначила, що вже припинила будь-яке спілкування з путіністкою.

Сумська звернула увагу, що з Єгоровою щось почало відбуватися ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я не спілкуюся після тих страшних подій, її заяв, її посту у Facebook. Я приголомшена. Все закінчилося. Вона почала політичну таку діяльність свою задовго, якщо ви помітили. Вона була в опозиції і ще тоді", – каже українська акторка.

Вона зазначає, що задовго до повномасштабної війни РФ проти України думки Єгорової ще хоч якось можна було слухати. Проте Сумська, за її словами, була шокована постами путіністки у Facebook після того, як Росія вторглася на територію нашої держави 24 лютого.

"Чому так? Це якась страшна метаморфоза з людиною. Я не знаю, що може статися, щоб так зрадити Україну, свою Батьківщину", – зазначила Сумська.

Нагадаємо, колишній чоловік путіністки Єгорової розповів, які зараз між ними стосунки. Артист зізнався, що у скандали між Єгоровою та її старшою донькою він не лізе, з падчеркою відносини не підтримує, але прекрасно уявляє, що вона зараз переживає.

Раніше повідомлялося, що український ведучий знайшов ідеальну пару для путіністки Єгорової, жартома посватавши її з музичним продюсером українського походження Юрієм Бардашем, котрий публічно підтримав окупантів у війні з Україною.

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