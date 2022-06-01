Колишній чоловік путіністки Єгорової розповів, які зараз між ними стосунки: "І це найкраще"

Антін Мухарський розповів, які у нього стосунки зі Сніжаною Єгоровою / Колаж

Український музикант, актор, телеведучий і письменник Антін Мухарський перебував у шлюбі з путіністкою Сніжаною Єгоровою з 2006 по 2015 рік. У цьому шлюбі народилися троє дітей Андрій (2006), Іван (2012) і Аріна (2010). Однією з причин розлучення стали різні погляди на мовне питання та виховання дітей.

В інтерв'ю для Зіркового шляху Мухарський, який спершу служив у Територіальній обороні Києва, а потім поїхав на благодійні гастролі по США, розповів, чи стежить за скандалами, які його екс-дружина влаштовує зокрема з її старшою дочкою від першого шлюбу - ведучою Стасею Ровінською.

Артист зізнається: в це він не лізе, з падчеркою відносини не підтримує, але прекрасно уявляє, що вона зараз переживає. "Це родинні стосунки родини Ровінських-Єгорових. Я не втручаюся в ці стосунки", - каже він.

На питання, чи говорив він з Єгоровою про її пропутінську позицію та її провокативні заяви, Мухарський також відповів відмовою, хоч і підкреслив, що зараз у нього з колишньою дружиною найкращі відносини з усіх можливих.

"Все що я хотів, я сказав уже давно. Знаєте у нас зараз з колишньою дружиною прекрасні стосунки. Ми не спілкуємося, і це найкраще. Я взагалі блокую всі канали. Тому що не хочу. Я свою чашу усього цього все випив. Хай теперь п'є її донька, п'ють ті люди, які в цей скандал втручаються. Я не хочу. Не буду... Навіть не дуже хочу це коментувати, вибачте", - розповів Мухарскй.

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Нагадаємо, телеведуча українського походження Сніжана Єгорова, яка раніше неодноразово підтримувала політику Путіна, і зневажливо ставилася до військового вторгнення рф в Україну, тепер офіційно внесена до Реєстру державних зрадників.

Також ми розповідали, що українська телеведуча Стася Ровінська, яка є дочкою відомої путіністки Сніжани Єгорової, похвалилася, що її маленькі діти самостійно прийняли рішення розмовляти українською мовою.

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