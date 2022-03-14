УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Вижив з розуму дід": Дмитро Комаров жорстко наїхав на Путіна і розповів про майбутнє росіян

14 березня 2022, 18:17

Телеведучий заявив, що "друга армія світу" виявилася фейком.

Дмитро Комаров
Дмитро Комаров / 1+1

14 березня в Росії заборонили соціальну мережу Instagram. Багато блогерів в мить втратили заробіток і величезну аудиторію, яку напрацьовували роками. Сталося це через санкції, які ввели багато світових компаній через вторгнення Росії в Україну.

Український телеведучий Дмитро Комаров різко висловився на адресу росіян і заявив, що, щоб закрити росіян від зовнішнього світу, їм ще заблокують телеграм.

"Ай, блокують "інсту", будемо на зв'язку через телеграм-канал". Не будете. Спочатку незалежні ЗМІ, потім фб, інста. Далі - більше. Внутрішній закритий світ. Без інформації. Без "ворожих" зарубіжних машин, корпорацій, компаній, продукції. При цьому по ТБ губернатори і депутати, з двома-трьома підборіддями, перев'язаними краватками, неодмінно скажуть: "Це добре, це ж розвиток внутрішнього ринку". Ласкаво просимо в СРСР. Путін з мовчазної згоди росіян посадив людей в машину часу і відправив у минуле кататися на Жигулях і мріяти про іномарки", – написав журналіст.

Комаров заявив, що Путіна як голий король, а росіяни, які мовчали, "прислуговували при дворі".

"Між рабством і свободою обрали рабство. Російські зірки, крім одиниць, на кшталт Макаревича, тепер ви можете виступати тільки в Росії. За рублі. Недорого. Тому що у Венесуелі за болівари Баскова не замовлять", – додав тревел-блогер.

Телеведучий заявив, що "друга армія світу" виявилася фейком.

"Адекватні люди давно зрозуміли, що брехня про "найпотужнішу армію" виявилася фейком. Чиновники рф розікрали все, що могли. Російські солдати голі і босі. Зараз вони на морозі в огидному одязі, в холодних танках, чекають чергового рішення діда, який вижив з розуму. Вони демотивовані, обмануті, залякані. Вже кожен солдат РФ розуміє, що його тупо кинули. Всі знають, що за два тижні війни з Україною вбито солдатів рф, практично, як в Афганістані за десятиліття", - пише Комаров.

Він зазначив, що для Путіна солдати – "гарматне м'ясо", хоч він і штовхає промови про "героїзм російських солдатів".

"Подивіться одкровення полонених. Льотчики визнають, що їх відправляли бомбити житлові райони і мирних людей. Солдати визнають, що за наказом гасили по житлових районах", - додав він.

читайте такожГороскоп для України: астролог розповів, коли закінчиться війна і що чекає країну від нападу РФ

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

Читайте також:

viber
війна в Україні Дмитро Комаров війна Росії та України
Реклама
Популярне
Путін сидить на стероїдах: західні спецслужби розкрили страшний діагноз президента РФПутін сидить на стероїдах: західні спецслужби розкрили страшний діагноз президента РФ Стали улюбленцями під час війни: як виглядають дружини українських політиків - Арестовича, Кіма, КличкаСтали улюбленцями під час війни: як виглядають дружини українських політиків - Арестовича, Кіма, Кличка "Слава великому Путіну!": Гордон показав, що зараз відбувається в російських магазинах"Слава великому Путіну!": Гордон показав, що зараз відбувається в російських магазинах Горбунов показав майбутнє Росії одним фото: "здохніть в пеклі!"Горбунов показав майбутнє Росії одним фото: "здохніть в пеклі!" 60-кілометрова колона окупантів під Києвом значно розосередилася - знімки із супутника60-кілометрова колона окупантів під Києвом значно розосередилася - знімки із супутника

Останні новини

19:19

У Запоріжжі облаштують місця для 5,5 тисяч біженців з "гарячих точок" України

19:14

Від чого залежить перемога УкраїниПогляд

19:09

Окупанти розстріляли британського журналіста Fox NewsВідео

19:07

"Метінвест" продовжує виробляти кисень для лікарень та допомагає постраждалим від війни

18:58

У Білорусі ворог перекидає нові сили: до кордону України стягнули армію РБВідео

Реклама
18:55

Мінінфраструктури закликало посилити санкції проти росії у сфері судноплавства

18:48

Полонені строковики РФ назвали Путіна брехуномВідео

18:22

Переговори з РФ: у Зеленського розповіли, коли чекати результатуВідео

18:17

"Вижив з розуму дід": Дмитро Комаров жорстко наїхав на Путіна і розповів про майбутнє росіянВідео

18:06

Слабкий і невпевнений у собі "силач": розвінчано головний міф про ПутінаВідео

17:56

На Львівщині запрацював американський польовий шпиталь, на черзі – ізраїльський

17:55

Гороскоп для України: астролог розповів, коли завершиться війна і що чекає країну від нападу РФ

17:35

"Подарунок" на ювілей: у будинок Кондратюка влетів ворожий снарядВідео

17:24

Як черствий хліб зробити м'яким і свіжим: 4 найпростіших способиВідео

17:17

Путін розуміє, що програв, і може заморозити конфлікт - генерал-майор СБУВідео

17:17

Не тільки масовий голод: чи загрожує світу та Україні затяжна війнаПогляд

16:47

Західна зброя для України може змусити Путіна заговорити про мир - королівський офіцерВідео

16:40

Співак Дзідзьо повідомив про трагедію через атаку військ Путіна на Яворський полігонВідео

16:31

Плани окупантів щодо Києва: для захоплення міста РФ треба стягнути до столиці всі свої війська - КДВА

16:10

Сєвєродонецьк, Дмитрівка, Немішаєве та інші: триває евакуація за різними напрямками

Реклама
16:09

Російські окупанти підірвали боєприпаси на Запорізькій АЕСВідео

16:08

Прикмети на 15 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:02

Російська катастрофа: як Росія перетворюється на світ прокаженихПогляд

16:00

Легендарний "Ювентус" евакуював українських дітей

15:41

"РФ на межі своїх можливостей": британський генерал заявив, що справи у путінських сил йдуть поганоВідео

15:31

Повня у березні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

15:22

Ізраїль відкрито підтримав Київ і засудив військовий напад Росії на Україну

14:53

Теплий Олексій 2022 – що робити, щоб вийти заміж та інші прикмети дняВідео

14:36

Долар за 45, а євро майже 50 грн: яким буде курс валют після війни з Росією

14:18

Навіщо Путін хоче надіслати арабів і африканців в УкраїнуПогляд

14:17

РФ відкрила в Сирії центри вербування найманців – Генштаб ЗСУВідео

13:43

Уся "славетна" армія РФ не вміє планувати дії, це допомагає знищувати їх – Привид КиєваВідео

13:30

Політик запропонував будинок з 40 сотками під Києвом за ліквідацію Кадирова

13:08

Чому яйця можна не зберігати в холодильнику і яким кінцем їх ставити

12:52

Зеленський показав на фото, що чекає на Європу, якщо НАТО не закриє небо над Україною

12:42

"Наш прапор підгорів, але витримав!": Дмитро Дікусар ледь не загинув через обстрілу російськими ракетами

12:42

В Києві уламками ракети окупантів вбило людинуФотоВідео

12:41

Гороскоп Таро на тиждень 14-20 березня: Тільцям - застереження, Дівам - багатообіцяюча можливість

12:39

На Київстар ТБ доступні уроки з Всеукраїнської школи онлайн та інший контент для дистанційного навчання

12:37

Назад в "доперебудовну" реальність: як росіяни самі розвалюють РФПогляд

Реклама
12:36

Україна громить окупантів РФ: резервів противника вистачить на 10 днів - Арестович

12:01

Для України настають вирішальні 2-3 тижні: у МВС назвали окупаційні плани РФ

11:54

Істерика, сльози та скарги на владу: як у Росії прийняли блокування InstagramВідео

11:52

Крах РФ в Україні буде раптовим, а Путін не переживе поразки своєї армії – американський філософ

11:27

Ізраїль - посередник у перемовинах України з РФ: у Зеленського заявили про згоду Єрусалиму

11:13

"Вибачте, що я не можу всім догодити!": Івлєєва відмовилася коментувати війну в Україні

10:49

Більше 12 тисяч військових та сотні одиниць техніки: ЗСУ опублікували втрати Росії в Україні

10:48

Як очищати воду в домашніх умовах

10:45

Більше 2,5 мільйона українців виїхали за кордон, проте вони хочуть повернутись додому – Свириденко

10:41

Стартував четвертий раунд переговорів України і Росії: про що говоритимутьВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти