"Вижив з розуму дід": Дмитро Комаров жорстко наїхав на Путіна і розповів про майбутнє росіян

Дмитро Комаров / 1+1

14 березня в Росії заборонили соціальну мережу Instagram. Багато блогерів в мить втратили заробіток і величезну аудиторію, яку напрацьовували роками. Сталося це через санкції, які ввели багато світових компаній через вторгнення Росії в Україну.

Український телеведучий Дмитро Комаров різко висловився на адресу росіян і заявив, що, щоб закрити росіян від зовнішнього світу, їм ще заблокують телеграм.

"Ай, блокують "інсту", будемо на зв'язку через телеграм-канал". Не будете. Спочатку незалежні ЗМІ, потім фб, інста. Далі - більше. Внутрішній закритий світ. Без інформації. Без "ворожих" зарубіжних машин, корпорацій, компаній, продукції. При цьому по ТБ губернатори і депутати, з двома-трьома підборіддями, перев'язаними краватками, неодмінно скажуть: "Це добре, це ж розвиток внутрішнього ринку". Ласкаво просимо в СРСР. Путін з мовчазної згоди росіян посадив людей в машину часу і відправив у минуле кататися на Жигулях і мріяти про іномарки", – написав журналіст.

Комаров заявив, що Путіна як голий король, а росіяни, які мовчали, "прислуговували при дворі".

"Між рабством і свободою обрали рабство. Російські зірки, крім одиниць, на кшталт Макаревича, тепер ви можете виступати тільки в Росії. За рублі. Недорого. Тому що у Венесуелі за болівари Баскова не замовлять", – додав тревел-блогер.

Телеведучий заявив, що "друга армія світу" виявилася фейком.

"Адекватні люди давно зрозуміли, що брехня про "найпотужнішу армію" виявилася фейком. Чиновники рф розікрали все, що могли. Російські солдати голі і босі. Зараз вони на морозі в огидному одязі, в холодних танках, чекають чергового рішення діда, який вижив з розуму. Вони демотивовані, обмануті, залякані. Вже кожен солдат РФ розуміє, що його тупо кинули. Всі знають, що за два тижні війни з Україною вбито солдатів рф, практично, як в Афганістані за десятиліття", - пише Комаров.

Він зазначив, що для Путіна солдати – "гарматне м'ясо", хоч він і штовхає промови про "героїзм російських солдатів".

"Подивіться одкровення полонених. Льотчики визнають, що їх відправляли бомбити житлові райони і мирних людей. Солдати визнають, що за наказом гасили по житлових районах", - додав він.

читайте такожГороскоп для України: астролог розповів, коли закінчиться війна і що чекає країну від нападу РФ

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

Читайте також: