"Виконували роботу краще за них": Гаррі і Меган Маркл посварили Чарльза і королівську сім'ю

Netflix випустив другу частину скандального документального фільму про життя принца Гаррі і Меган Маркл (герцога і герцогині Сассекських).

Гаррі і Меган Маркл посварили Чарльза і королівську сім'ю / скріншот з відео

У другій частині документального фільму про своє життя британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл активно лаяли королівську сім'ю, повідомляє британський портал Daily Mail.

Герцог і герцогиня Сассекські стверджують - принц Вільям, герцогиня Кейт Міддлтон і король Чарльз III заздрили їх популярності по всьому світу. І нібито вінценосне сімейство їх дратувало, що Гаррі і Меган "крадуть всю увагу собі".

Також герцоги Сассекські вважають, що вони "краще" справлялися з королівськими обов'язками, ніж інші представники Віндзорської династії.

Принц Гаррі пішов далі і провів паралелі між Марко та його покійною матір'ю. Він сказав, що принцесу Діану вигнали з королівської родини з тієї ж причини – мовляв, вона затьмарила тих, хто був "народжений для цього", як Чарльз і Вільям.

Гаррі наводить такий приклад - їх перший тур по Австралії в жовтні 2018 року, коли стало відомо про вагітність Маркл, пройшов настільки успішно, що "палац був роздратований через це".

"Проблема полягає в тому, що хтось, хто одружується, повинен бути актором другого плану, а не красти центр уваги або виконувати роботу краще людини, яка народилася для цього. Це засмучує людей. Це зміщує баланс", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Також своїми спогади про пристрасний роман з принцом Гаррі поділилася зірка реаліті "Справжні домогосподарки округу Колумбія" Кетрін Омманні - чоловік нібито подарував їй "найпалкіший поцілунок у її житті".

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