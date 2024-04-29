Шоумен-воїн Даніель Салем зустрів своє кохання з першого погляду

У червні минулого року український шоумен і військовий Даніель Салем повідомив, що проходить через шлюборозлучний процес зі своєю дружиною і матір'ю його єдиної дочки. Вони були разом 17 років.
Відтоді особисте життя Салема викликає підвищений інтерес. Нещодавно він зізнався, що зустрів кохання з першого погляду.
Щоправда, серце військового викрала не нова жінка, а друг - маленьке чорне цуценя на ім'я Саллі, яке стало для самотнього Даніеля справжньою віддушиною. Про це він розповів в ефірі YouTube-шоу "Вихідний 2.0".
"По-перше, це кохання з першого погляду. Я давно хотів собі дружочка, якусь оддушину, із якою можна обмінюватися енергією. Ми коли були на завданні, там була одна собачка. Я сказав собі: "Коли буде ротація, якщо я її побачу, я її забираю. Останній день ми збираємо все своє, я дивлюся – вона не прийшла. Проходить кілька днів, я бачу у Stories у мого друга – він викладає двох сестричок, щенят, і каже, що ледь не потрапили під колеса. Бездомні. "Допоможіть знайти сім'ю". Я одразу йому написав", - каже шоумен.
Дивіться відео з Даніелем Салемом і його вірною подругою Саллі:
Хто такий Даніель Салем?
Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проєктів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" і "Голос країни-10". З початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів у складі спецпідрозділу авіарозвідки. Був поранений і контужений.
Даніель Салем - останні новини:
Раніше Даніель Салем зізнався, що багато думав про те, що він зробить, якщо потрапить у ворожий полон. Воїн цілком холоднокровно вже визначив свою долю в такому випадку.
Також відомий телеведучий розповів про те, як прощався з життям на фронті - Даніель Салем потрапив у вороже оточення, але був врятований братами по зброї.
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