"Тримаємо Часік": Сенцов зворушив друзів фото з передової

Режисер на передовій з перших днів повномасштабного вторгнення РФ і вже встиг отримати дві контузії.

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Сенцов у Часовому Яру - фото / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Олега Сенцова

Український режисер Олег Сенцов, який служить у лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ, зворушив світлиною з Часового Яру.

Режисер був максимально лаконічним і підписав фото себе на тлі розбитої російською артилерією міської багатоповерхівки: "Тримаємо Часік" (Часів Яр, - Главред).

На фото він, усміхаючись, демонстрував місцеві зруйновані краєвиди, у які місто перетворили війська ворога.

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Таким чином, режисер підтвердив, що воює на Бахмутському напрямку і що Часів Яр під контролем українських захисників.

Натомість друзі і знайомі Сенцова подякували йому за службу, дехто висловлював побажання якнайшвидше зустрітися з Сенцовим, інші - радили бути режисеру обережним.

"Тримаємо Часік", - підписав Сенцов своє фото / Фото: Фейсбук Олега Сенцова

Сенцов воює у лавах ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 8 липня 2023 року, під час контрнаступу, режисер отримав першу контузію. І другу - під час боїв за Запорізьку область.

Хто такий Олег Сенцов? Олег Сенцов - український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту (2018) та Національної премії України імені Тараса Шевченка (2016). Молодший лейтенант ЗСУ, командир штурмової роти 47 ОМбр, позивний "Ґрунт", пише Вікіпедія.

Часів Яр - яка ситуація на фронті 29 квітня

Російські окупанти продовжують постійні атаки на позиції Сил оборони України в районі міста Часів Яр на Донеччині. Водночас українські військові мужньо продовжують оборону на цьому напрямі бойових дій.

У разі захоплення Часового Яру ворог отримає можливість діяти з панівної висоти.

Водночас, за розрахунками західних аналітиків, найближчими місяцями українські військові матимуть змогу стабілізувати ситуацію на лінії фронту. Наприкінці 2024 року або на початку 2025-го українські захисники відновлять сили для контрнаступних операцій, вважають в Інституті вивчення війни.

Як уже писав Главред - російська армія в основному покладається на "м'ясо" і мобілізацію населення. Саме це "м'ясо" Кремль спробує щосили використовувати під час літньої наступальної кампанії.

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