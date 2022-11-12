"Викидайте мотлох зі свого життя": Анатоліч жорстко пройшовся по актрисі-запроданці Безрук

Анатоліч жорстко пройшовся по актрисі-запроданці Безрук / Колаж фото УНІАН

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч у вкрай різкій засудив актрису і колишню зірку серіалів "Останній москаль", "Слуга народу" і "Будиночок на щастя" Галину Безрук, яка встала на бік країни-агресора, Росії. Відповідне повідомлення було опубліковано в Instagram-Stories шоумен.

Анатоліч розповів, що з Галиною Безрук знайомий давно особисто ‒ ще з часів зйомки одного з сезонів вокального шоу "Голос країни" каналу "1+1".

"Ми з Галиною Безрук знайомі ще з "Голосу країни". Тільки що помітив, що я ще підписаний на неї. [Для чого воно мені ‒ Главред] воно Мені? Вже не підписаний. Викидайте непотріб зі свого життя, навіть віртуального", – написав українець.

Нагадаємо, раніше співачка і телеведуча Регіна Тодоренко (уродженка Одеси) в черговий раз збентежила громадськість ганебним вчинком ‒ крім того, що вона продовжує мовчати про війну, яку Росія розв'язала проти України.

2 вересня Тодоренко вийшла на червону доріжку Московського кінофестивалю (який курирує скандально відомий російський режисер-путініст Микита Міхалков). Мовчунню швидко і гнівно засудили українські знаменитості. В першу чергу ‒ шоумен Анатолій Анатоліч і співачка Даша Астаф'єва.

До того українська модель, ведуча та волонтерка Катя Осадча розповіла, хто порадив Ані Лорак мовчати про війну в Україні заради збереження кар'єри в РФ.

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