Вдруге за тиждень: боксера Узєлкова відвезли на швидкій до Києва

44-річний спортсмен показав свою не найприємнішу "подорож" українською столицею.

https://glavred.net/stars/vtoroy-raz-za-nedelyu-boksera-uzelkova-uvezli-na-skoroy-v-kiev-10541036.html Посилання скопійоване

В'ячеслав Узєлков повідомив про госпіталізацію / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков потрапив у смугу невдач: менш ніж тиждень тому він публікував кадри з лікарні з крапельницею в руці, і радів, що йому вдалося вижити. Однак проблеми спортсмена зі здоров'ям на цьому не закінчилися.

Сьогодні Узєлкову ймовірно стало настільки погано, що самостійно до медичного закладу він дістатися не зміг. У своєму блозі в Instagram він опублікував селфі з карети швидкої допомоги, яка везла його до Києва.

"І везе мене швидка в Київ. Не зніматись. Да, так я ще не їздив по Києву", - нарікає боксер.

відео дня

Незважаючи на те, що він ділиться з шанувальниками новинами про проблеми зі здоров'ям, саму причину таких частих госпіталізацій В'ячеслав Узєлков продовжує тримати в секреті. Це викликає у підписників ще більшу тривогу щодо долі спортсмена.

В'ячеслав Узєлков повідомив про госпіталізацію / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Раніше єдина донька Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко розкрила подробиці смерті матері артиста Ольги Михайлівни, якої не стало у вересні 2023 року.

Також український шеф-кухар Євген Клопотенко здивував архівними фото зі своєї юності. На знімках він зовсім не схожий на знайомий усім сучасний образ відомого кулінара.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.