Вдруге за тиждень: боксера Узєлкова відвезли на швидкій до Києва

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков потрапив у смугу невдач: менш ніж тиждень тому він публікував кадри з лікарні з крапельницею в руці, і радів, що йому вдалося вижити. Однак проблеми спортсмена зі здоров'ям на цьому не закінчилися.
Сьогодні Узєлкову ймовірно стало настільки погано, що самостійно до медичного закладу він дістатися не зміг. У своєму блозі в Instagram він опублікував селфі з карети швидкої допомоги, яка везла його до Києва.
"І везе мене швидка в Київ. Не зніматись. Да, так я ще не їздив по Києву", - нарікає боксер.
Незважаючи на те, що він ділиться з шанувальниками новинами про проблеми зі здоров'ям, саму причину таких частих госпіталізацій В'ячеслав Узєлков продовжує тримати в секреті. Це викликає у підписників ще більшу тривогу щодо долі спортсмена.
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