Єдина донька Кузьми Скрябіна розкрила подробиці смерті матері артиста

Новина про смерть Ольги Михайлівни стала шоком для багатьох.

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Барбара Кузьменко заговорила про смерть Ольги Михайлівни Кузьменко / колаж: Главред, фото: instagram.com/kuzmenko_barbara, instagram.com/bilyk_iryna

На початку лютого виповнилося 9 років від дня загибелі легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка - Кузьми Скрябіна. Ольга Михайлівна, найбільша шанувальниця творчості єдиного сина, пережила його на вісім років. У вересні 2023 року вона раптово померла, і сім'я артиста не висловлювалася в пресі на цю тему.

Нещодавно порушила мовчання про смерть бабусі єдина донька Кузьми - Барбара. Дівчина поділилася болісними спогадами в інтерв'ю для Oboz.ua.

Барбара зізналася, що відхід Ольги Михайлівни для неї став шоком - жінка завжди була дуже активною та енергійною і в один момент просто згасла. Хвороба мами музиканта прогресувала з лякаючою швидкістю.

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Перед смертю в Ольги Михайлівни розвинувся сепсис і ниркова недостатність, в останні дні вона була прикутою до ліжка.

"Вона захворіла просто в один момент. І все розвивалося так блискавично, що коли забрала "швидка", виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка… Це дуже болюча для нас тема. Бабуся все своє життя була дуже активною людиною, а втратили ми її практично в один момент", - розповіла Барбара Кузьменко.

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