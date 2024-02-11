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Єдина донька Кузьми Скрябіна розкрила подробиці смерті матері артиста

Анна Підгорна
11 лютого 2024, 17:45
Новина про смерть Ольги Михайлівни стала шоком для багатьох.
Барбара Кузьменко, Андрей Кузьменко, Ольга Кузьменко
Барбара Кузьменко заговорила про смерть Ольги Михайлівни Кузьменко / колаж: Главред, фото: instagram.com/kuzmenko_barbara, instagram.com/bilyk_iryna

На початку лютого виповнилося 9 років від дня загибелі легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка - Кузьми Скрябіна. Ольга Михайлівна, найбільша шанувальниця творчості єдиного сина, пережила його на вісім років. У вересні 2023 року вона раптово померла, і сім'я артиста не висловлювалася в пресі на цю тему.

Нещодавно порушила мовчання про смерть бабусі єдина донька Кузьми - Барбара. Дівчина поділилася болісними спогадами в інтерв'ю для Oboz.ua.

Барбара зізналася, що відхід Ольги Михайлівни для неї став шоком - жінка завжди була дуже активною та енергійною і в один момент просто згасла. Хвороба мами музиканта прогресувала з лякаючою швидкістю.

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Перед смертю в Ольги Михайлівни розвинувся сепсис і ниркова недостатність, в останні дні вона була прикутою до ліжка.

"Вона захворіла просто в один момент. І все розвивалося так блискавично, що коли забрала "швидка", виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка… Це дуже болюча для нас тема. Бабуся все своє життя була дуже активною людиною, а втратили ми її практично в один момент", - розповіла Барбара Кузьменко.

Раніше ексдружина Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк, приголомшила фанатів знімками з особистого архіву, та повідала про те, чим заробляла в 18 років.

Також українська акторка і ведуча Олена Кравець розповіла, чи повернеться взагалі у "Вечірній квартал". Крім того, вона розкрила причину, через яку вона покинула популярний гумористичний проєкт.

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