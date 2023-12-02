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ЗСУ вбили окупанта, який був зіркою кліпу "Між нами тане лід"

Олена Кюпелі
2 грудня 2023, 15:33
Він прославився завдяки своїй "історії кохання" та кліпу українців.
ЗСУ ліквідували окупанта-зірку
ЗСУ ліквідували окупанта-зірку / Колаж Главред, скріншот YouTube

Українська армія ліквідувала російського окупанта Дениса Степанова, якого можна побачити в кліпі гурту гриби, на пісня "Між нами тане лід".

За інформацієюпропагандистського телеграм-каналу PRO місто Ухта, окупант служив помічником гранатометника стрілецького відділення. На "прелюдії" до кліпу, недалекий окупант розповідає про своє "кохання", яке стало посміховиськом у мережі.

"Автори кліпу вставили фрагмент інтерв'ю з ним на самому початку кліпу заради жарту, а взято воно було з передачі про підлітків 90-х, яку знімали в Сєверодвінську в 1994 році, де ухтинець, по всій видимості навчався, пишуть нам городяни", - пише канал.

відео дня

У пості - інформація про мертвого окупанта:

Нагадаємо, днями співаючий співун Лепс відвідав Луганськ, де під час виступу в Палаці культури імені Леніна виконав заїжджені пісні зривається голосом. Пізніше він дав інтерв'ю для росЗМІ, фрагментами якого він поділився в соціальних мережах.

Також досвідчений продюсер-путініст Йосип Пригожин "наїхав" на латвійську співачку Лайму Вайкуле і всіх артистів, які виступають проти країни-окупанта, в її особі.

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