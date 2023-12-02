ЗСУ вбили окупанта, який був зіркою кліпу "Між нами тане лід"

Українська армія ліквідувала російського окупанта Дениса Степанова, якого можна побачити в кліпі гурту гриби, на пісня "Між нами тане лід".
За інформацієюпропагандистського телеграм-каналу PRO місто Ухта, окупант служив помічником гранатометника стрілецького відділення. На "прелюдії" до кліпу, недалекий окупант розповідає про своє "кохання", яке стало посміховиськом у мережі.
"Автори кліпу вставили фрагмент інтерв'ю з ним на самому початку кліпу заради жарту, а взято воно було з передачі про підлітків 90-х, яку знімали в Сєверодвінську в 1994 році, де ухтинець, по всій видимості навчався, пишуть нам городяни", - пише канал.
У пості - інформація про мертвого окупанта:
Нагадаємо, днями співаючий співун Лепс відвідав Луганськ, де під час виступу в Палаці культури імені Леніна виконав заїжджені пісні зривається голосом. Пізніше він дав інтерв'ю для росЗМІ, фрагментами якого він поділився в соціальних мережах.
Також досвідчений продюсер-путініст Йосип Пригожин "наїхав" на латвійську співачку Лайму Вайкуле і всіх артистів, які виступають проти країни-окупанта, в її особі.
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