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"Згадай, як тебе вилизували, дурня": Єфросиніна розповіла, як Кіркоров канючив ролі у Зеленського

21 квітня 2022, 10:54

Раніше пропутінський артист "вписався" за зрадника Медведчука.

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Єфросиніна розповіла, як Кіркоров канючив ролі у Зеленського / соцмережі, УНІАН

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як російський співак Філіп Кіркоров випрошував у нинішнього президента України Володимира Зеленського ролі у фільмах.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук вона обурилася, що в мирні часи Кіркоров активно гастролював по Україні, давав тут безліч концертів, його обожнювали українці, він знімався в наших мюзиклах і фільмах.

Виявляється, Кіркоров дуже наполегливо просив Зеленського, у якого була виробнича компанія, знімати його в своїх фільмах:

"Кіркоров знімався в кіно. Його ніде взагалі не знімали у фільмі, як компанія нашого нинішнього президента. Мені Володимир Олександрович сам свого часу розповідав, що "під Філіпа ми пишемо ролі, тому що він дзвонить, виписує, ви ж там не забудьте мене взяти, покликати, я ж не зможу без вас", - розповіла ведуча.

Вона підкреслила, що Кіркоров знявся у всіх комедіях.

читайте також"Рятуйте свої душі": Філіпа Кіркорова "розтерзали" в мережі, за те що "вписався" за Медведчука"Йому хоч і маленьку, але роль писали. Він же просто як прилипало, як банний лист на жопі, тому що його в цю Україну просто вабило. Ти пернатий індик, що ж ти городиш? Яке до біса звільніть Віктора? Що тобі зробили? Куди тобі вдули газ маразматичний. Ти ж згадай, як тебе тут вилизували, дурня", - сказала емоційно Маша.

Раніше український артист і шоумен Андрій Данилко, розповів чому Філіп Кіркоров мовчить про війну в Україні.

За словами шоумена, він особливо не очікував будь-яких дзвінків від друзів з Росії, зокрема від Філіпа Кіркорова. На думку зірки, йому, як і іншим, нічого сказати.

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