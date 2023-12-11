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Всього два роки різниці: режисер-воїн Сеітаблаєв познайомив дочку зі своєю нареченою

Дмитро Відоменко
11 грудня 2023, 21:06
Український режисер, актор і воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв познайомив старшу дочку зі своєю новою обраницею - Мар'яною Боцвинюк.
Сеітаблаєв, наречена
Ахтем Сеітаблаєв познайомив старшу дочку з нареченою Мар'яною / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв (зараз він несе службу в лавах української армії) познайомив старшу дочку Назли зі своєю новою нареченою ‒ Мар'яною Боцвинюк. Про це він розповів в інтерв'ю програмі ЖВЛ.

Раніше наречена режисера працювала в консульському відділі посольства України в Білорусі. До визнання Сеітаблаєв тримав стосунки з коханою в секреті. Згодом актор познайомив старшу дочку з нареченою. Він пояснив це тим, що ставить себе на місце будь-якого батька і вважає це ознакою серйозних намірів на шлюб і сім'ю.

Сеітаблаєв, наречена
Ахтем Сеітаблаєв зі старшою дочкою / Instagram

Всього у режисера-воїна четверо дітей від попередніх шлюбів - 28-річна дочка Назли (яка всього на 2 роки молодша за його наречену), двоє синів, одного з яких звуть Селім і який залишився в тимчасово окупованому Криму, і дочка Софія.

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Нагадаємо, раніше український режисер Олег Сенцов, який захищає країну від російського вторгнення, заявив, що "битва за Донбас добігає кінця, принаймні, її активна фаза".

До того стрімінгова платформа Netflix у лютому викупила права на показ кримінальної драми українського режисера Олега Сенцова" Носоріг " і випустила його у травні 2022 року.

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Ахтем Сєїтаблаєв новини шоу бізнесу
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