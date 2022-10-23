Вороги їли собак, кішок, не шкодували нікого: лідер Kozak System розповів про жахи війни на Київщині

Іван Леньо / колаж УНІАН

Фронтмен відомої української рок-групи Kozak System Іван Леньо розповів про жахи, які творили російські окупанти навесні в містах і села Київської області. Моторошні історії музикант повідав в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Росіяни не шкодували нікого абсолютно. Вони вели себе, як абсолютно дикі тварини. Не знаю, чи є в природі взагалі такі тварини. Але вони їли собак. Ми знаходили багато трупів собак, з яких була здерта шкіра. Вони їли котів. Вони, якщо бачили корову, вбивали її і вирізали якісь шматки м'яса, які вважали потрібними, а решту просто залишали. Вони гадили скрізь, де були. Ось орки - гарне слово. Хоча немає слова, яке могло б пояснити поведінку цих мерзотників", – говорить Леньо.

Переказав музикант і найпотужнішу в своїй остраху історію про чоловіка, у якого Вороги спалили рідну хату і вбили всю його сім'ю (дружину і двох дітей).

"Стоїть чоловік. У нього росіяни вбили дружину і двох дітей. Будинок зруйнований. Він практично не може говорити, тому що у нього психіка зруйнована. Ми привезли йому речі першої необхідності, я пробую з ним про щось говорити, якось втішити, якщо це взагалі можливо. І я пам'ятаю він сказав одну фразу, яку я завжди цитую для тих, хто ще не зрозумів важливості української мови. Він, по-перше, був шокований від усього, що сталося і російською сказав:"Я тепер обов'язково вивчу українську мову, хоча для того, щоб не мати з цими тварюками нічого спільного". Хороший аргумент. На жаль, дуже болючий для людини, яка все це пережила", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше музикант Іван Леньо жорстко розкритикував поп-співачку Віру Брежнєву.

"Я не бачив [щоб вона фінансувала ЗСУ - Главред]. Я хочу особисто дізнатися, яку бригаду вона фінансувала. Фотографії у пофарбованого автомобіля-ще не означає, що ця людина його купив. Я не знаю Брежнєву, не знаю цих бригад і не знаю, що вона туди купила. На її сторінці є ця інформація? Ні. Ну і все, до побачення. Значить, ти соромишся, Віра Брежнєва, своєї допомоги ЗСУ. Це ще гірше. Краще не допомагай. Сиди в Росії і співай пісеньки", - роздратовано заявив артист.

Пізніше стало відомо що 58-річна співачка Лоліта Мілявська, яка народилася в Мукачевому, але підтримує вбивства мирних українців, зізналася в любові Росії і називає країну-агресора своєю батьківщиною.

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