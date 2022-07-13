"Сиди в Росії і співай пісеньки": лідер Kozak System дорікнув Віру Брежнєвій в піарі на війні

Іван Леньо розкритикував Віру Брежнєву за піар на війні / instagram.com/ververa, instagram.com/kozak_system

Українська співачка Віра Брежнєва, яка до початку повномасштабної війни в Україні не мала чіткої проукраїнської позиції, стала жертвою жорсткої критики Івана Леньо, фронтмена українського фолк-рок-гурту Kozak System.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук співак заявив, що не вірить артистам, які з початком війни раптово усвідомили свою приналежність українському народу. Раніше вони успішно будували кар'єру в країні-агресорі і навіть не замислювалися про те, якої шкоди своїй культурі і країні завдають.

Мосейчук заперечила, що Віра Брежнєва, не припиняла гастролі в РФ, проте фінансувала ЗСУ з 2014 року. Цей аргумент здався Леньо недостатньо переконливим.

"Я не бачив. Я хочу особисто дізнатися, яку бригаду вона фінансувала. Фотографії біля пофарбованого автомобіля – ще не означає, що ця людина його купила. Я не знаю Брежнєву, не знаю цих бригад і не знаю, що вона туди купила. В неї на сторінці є ця інформація? Ні. Ну і все, до побачення. Значить, ти соромишся, Віро Брежнєва, своєї допомоги ЗСУ. Це ще гірше. Краще не допомагай. Сиди в Росії і співай пісеньки", - роздратовано заявив артист, який вважає бурхливу діяльність Брежнєвої і їй подібних банальною спробою відкупитися.

Втім, ведуча та її гості все ж прийшли до висновку, що український слухач сам прийме рішення, кого із зірок зберегти в своїх серцях, коли закінчиться війна. У зірковій тусовці таке рішення для себе вже прийняли багато артистів.

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Раньше Наталія Мосейчук розповіла, за яких умов готова стати наступним президентом України після Володимира Олександровича Зеленського.

Також стало відомо що 58-річна співачка Лоліта Мілявська, яка народилася в Мукачевому, але підтримує вбивства мирних українців, зізналася в любові Росії і називає країну-агресора своєю батьківщиною.

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