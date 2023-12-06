68-річна співачка-путіністка Лариса Доліна вирішила відзначити 50 років своєї концертної діяльності, але не розрахувала свої сили.
За інформацією пропагандистського видання KP.ru, Доліна-то концерт закотила, а здоров'я не розрахувала.
Як повідомило видання, з самого початку концерту Доліна постійно відлучалася за лаштунки, поки музиканти заповнювали паузи під час її відсутності довгими інструментальними програшами.
Пізніше Доліна не витримала і розповіла, що напередодні виступу серйозно захворіла. Що саме з нею сталося, Доліна не повідомила. Однак через свій стан артистка була готова скасувати виступ.
"Ви напевно помітили, що я себе не дуже добре почуваю... цей концерт міг не відбутися. Напередодні я захворіла, але вирішила все-таки не скасовувати виступ, - зізналася Доліна. - Хочу з вами порадитися: скажіть чесно, ви готові чекати, поки я буду бігати за лаштунки, і лікар буде заливати в мене ліки?
Пропагандисти пишуть, що глядачі люб'язно погодилися, а Доліна продовжувала ходити туди сюди, намагаючись при цьому співати.
Нагадаємо, раніше український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон висміяв колишню одеситку, а нині-один з головних пропагандистських голосів країни-окупанта
Також повідомлялося, що Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна співачка заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.
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