Вперше з 1981 року: Леонтьєв раптово відмовився від виступів у Росії

Леонтьєв / Teleprogramma.pro

Російський співак Валерій Леонтьєв відмовився співати на новорічних розважальних програмах і концертах в Росії.

Крім Леонтьєва на "Пісні року" не заспівають Софія Ротару і Валерій Меладзе - їх просто не покликали.

Річ у тім, що Леонтьєв живе в США вже 30 років, хоч раніше і приїжджав до Росії. Судячи з усього, життя на дві країни для нього закінчилася. Знаково, що це буде вперше з 1981 року, коли Леонтьєв не виступить на "Пісні року".

В останні кілька місяців журналісти не раз цікавилися у директора Леонтьєва його планами і графіком виступів. Однак відповідь була завжди одна.

Раніше чоловік путіністки і любительки "руского міра" Наташі Корольової, стриптизер Тарзан, налякав своїх шанувальників свіжим фото.

Зокрема, чоловік Корольової, якого його власна теща публічно визнала фекаліями, здався абсолютно несхожим на себе.

Також повідомлялося, що співачка Алла Пугачова, яка нещодавно повернулася в Росію з Ізраїлю, стала жертвою пластичної хірургії. Принаймні так вважає російський пластичний хірург Олександр Вдовін. Він вважає, що у зірки спостерігаються серйозні проблеми з обличчям - асиметрія в виличній зоні.

Читайте також: