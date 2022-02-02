Хірург розповів, які проблеми були у Леонтьєва через пластичні операції

Валерій Леонтьєв / УНІАН

Пластичний хірург, Заслужений лікар України Дмитро Слоссер прокоментував під час чату на Главреді проблеми, з яким стикаються відомі особистості (актриси Віра Алентова і Олена Проклова, модельєр Донателла Версаче, а також поп-співак Валерій Леонтьєв) через невдалі операції.

"У роботі пластичного хірурга важливі дві речі: естетичний смак і почуття міри. Адже часто буває так, що люди прагнуть в ході пластичної операції натягнути шкіру якомога більше, на 20 або 30 років вперед, але цього робити не слід. Валерія Леонтьєва оперували в США. Йому зробили пластику повік так, що він не міг закрити очі. У підсумку це призвело до того, що він надовго зник зі сцени, поки не відновився", - говорить медик.

Тому-то, каже Слоссер, в пластичних операціях дуже важливо мати заходи.

"Так що міра-це наше все. Краще трохи недотягнути, і особа буде виглядати природно, ніж перетягнути, і буде жахливий зовнішній вигляд. Леонтьєв більш-менш зумів повернутися в нормальний стан. Однак зміни, які відбулися внаслідок пластичних операцій у Донателли Версаче, вже незворотні", - підсумував хірург.

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Нагадаємо, раніше Дмитро Слоссер розповів, чи робили пластичні операції перші леді-Марина Порошенко та Олена Зеленська, а також чи покращувала свою зовнішність за допомогою хірургічного втручання Юлія Тимошенко.

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