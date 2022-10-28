Повернення блудної доньки: Maruv зробила першу офіційну заяву з початку війни в Україні

Марув звернулася до шанувальників вперше з початку повномасштабної війни в Україні / instagram.com/maruvofficial

Українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом Maruv, з початку повномасштабної війни в Україні повністю зникла з інформаційного простору.

Більш того - шанувальники не почули від неї ні антивоєнних заяв, ні будь-яких дій на інформаційному та музичному фронтах, які зайняли багато хто з вітчизняних знаменитостей.

Втім, цьому мало хто був здивований - Корсун активно будувала кар'єру в РФ, невтішно висловлювалася про український шоу-бізнес, а на початку війни зробила боязку спробу зайняти позицію "артист поза політикою", так як перебувала на пізніх термінах вагітності.

Сьогодні, коли йде вже 9 місяць повномасштабної війни в Україні, вона вперше вийшла на зв'язок. Очікувано, без будь-яких згадок про страждання її народу.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала досить сухий пост англійською мовою такого змісту: "Привіт всім. З Марув все окей. Зараз вона в безпечному місці з її сім'єю та дитиною. Дякуємо всім тим, хто переживав за неї".

Марув звернулася до шанувальників вперше з початку повномасштабної війни в Україні / instagram.com/maruvofficial

Раніше зрадниця Лорак "вийшла зі сплячки" і повідомила про випуск нової пісні російською мовою. Про війну в Україні вона продовжує мовчати, проте вже і в РФ на неї стали косо дивитися.

Неугодною ні в РФ, ні в Україні також виявилася і режисер і телеведуча Жанна Бадоєва, відома завдяки українському тревел-шоу Орел і Решка. Її не бажають бачити на російському телебаченні через український паспорт.

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