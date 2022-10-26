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Спалила всі мости: Жанну Бадоєву вимагають звільнити з головного пропагандистського каналу РФ

26 жовтня 2022, 16:21

Країна-терорист визнала ведучу негідною розважати свій бездумний народець.

Жанна Бадоєва
Жанна Бадоєва може втратити роботу на головному рашистському каналі / instagram.com/zhanna_badoeva

Режисер і телеведуча, відома завдяки українському тревел-шоу Орел і Решка, Жанна Бадоєва в Україні сприймається негативно через її замовчування про війну в країні, в якій вона росла і будувала кар'єру довгі роки.

Між тим, щоб скористатися своїм медіавпливом, щоб привернути увагу громадськості до агресивного вторгнення РФ в Україну, і продовжувати гріти руки у вогника країни-терориста, Бадоєва вибрала друге.

Нещодавно на головному пропагандистському каналі РФ відновилася трансляція нового шоу про подорожі за участю Бадоєвої. Іронічно, але це повернення на екрани негативно сприйняли і в Україні (з очевидних причин), і в країні-терористі.

Голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей країни-агресора Ніна Останіна виступила із вимогою про звільнення Жанни Бадоєвої з російського каналу нібито через антивоєнну позицію ведучої. Про це повідомляють росЗМІ.

"Мені незрозуміло, яким чином на головне федеральне телебачення в якості ведучої повернулася громадянка України та Італії Жанна Бадоєва, яка виступає проти "спеціальної військової операції". Вважаю, що таким персонам не місце на ТБ і її необхідно зняти з ефіру", - заявила путінська чиновниця.

Таким чином Бадоєва стала жертвою неправильних рішень і відсутності твердих переконань - в Україні її не чекають, і в РФ бачити більше не хочуть.

Раньше на рашистське телебачення повернулася інша "голубка миру" і мовчунка з Орла і решки - одеситка Регіна Тодоренко. Ведуча розважатиме країну-агресора недолугими танцями.

Також своє обурення тим, що на головному пропагандистському каналі країни-терориста виходить шоу з Бадоєвою, висловив рашистський пропагандист Михайло Шахназаров.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Жанна Бадоєва новини шоу бізнесу
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