"Можливість співати ще не повернулася": Каменських виступила вперше після проблем з голосом

Артистка Настя Каменських чесно зізналася фанатам в тому, що можливість співати так і не повернулася до неї на всі сто відсотків.

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Настя Каменських / Колаж фото УНІАН

Відома українська попспівачка Настя Каменських взяла участь у благодійному концерті "Музика війни" ‒ навіть незважаючи на те, що ще не встигла відновитися після проблем з голосом". Відеоролик виступу вона опублікувала в Instagram.

Артистка зізналася - можливість співати так і не повернулася до неї на всі сто відсотків. У ролику видно, що Каменських поки важко управляти своїм голосом і виспівувати високі ноти. І попросила фанатів допомогти їй заспівати композицію "Обіцяю". Зал охоче підтримав її прохання.

"Хоча сьогодні мій виступ був дуже коротким і, як ви бачите на відео, можливість співати ще не повернулася до мене на всі 100%. Але я вдячна вам за всю любов і підтримку, яку випробувала сьогодні на сцені перед вами. Незабаром моє лікування буде завершено, робота зв'язок відновиться і ми ще потужніше заспіваємо", – написала Каменських.

відео дня

Нагадаємо, раніше Потап стверджував ‒ він заочно, через свого батька, записався в територіальну оборону. І при цьому залишився за кордоном. У відповідь його шанувальники і колеги висловили сумнів у тому, що Потапенко дійсно уклав контракт.

Тоді Потап навів фотодоказ того, що він заочно записався до лав добровольчого формування територіальної громади (ДФТО).

Пізніше репер виклав у Мережу своє спільне фото з головнокомандувачем збройними силами України Валерієм Залужним.

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