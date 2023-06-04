"Чарівна маленька істота": Де Ніро привітав Пачіно з майбутнім батьківством

Роберт Де Ніро привітав Аль Пачіно з майбутнім поповненням в родині. 83-річний актор очікує дитину від 29-річної подруги.

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Роберт Де Ніро, Аль Пачіно / Колаж Главред, колаж фото ua.depositphotos.com

Легендарний 79-річний американський актор Роберт Де Ніро (у якого недавно народилася сьома дитина) дуже позитивно прореагував на новину про те, що його колега по фільму "Сутичка", не менш легендарний 83-річний артист Аль Пачіно стане батьком вчетверте.

Де Ніро давав інтерв'ю в рамках кінофестивалю "Трайбека". Ведуча запитала актора, чи є у нього можливість привітати колегу з радісною новиною, Де Ніро відповів: "Це ні. Я щойно почув про це [ ... ]. Але це добре для нього".

Щодо народження його дочки Джіа, Де Ніро розповів-це додало йому трохи пружності.

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"Ну, це допомагає. Я не займаюся важкою атлетикою, зізнаюся, але намагаюся. Не те, що я не роблю цього роками, але я намагаюся з усіх сил. Воно просто чарівне, маленьке невинне істота. Просто неймовірно", - підсумував Де Ніро.

До слова, майбутній спадкоємець Пачіно від 29-річної Нур Альфаллах стане для нього четвертою дитиною.

Нагадаємо, раніше солістка групи KAZKA і тренер 12 сезону шоу Голос країни Олександра Зарицька повідомила про свої заручини - показала обручку і ніжні фотографії з нареченим.

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