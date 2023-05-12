Де Ніро показав фанатам нову кохану і новонароджену дочку від неї

Як каже артист, дочку він разом з коханою, 45-річною актрисою і тренером з бойових мистецтв Тіффані Чен, назвав Джіа-Вірджинія.

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Роберт Де Ніро / Колаж Главред, скріншот з відео і Toshiyuki IMAI / flickr.com

79-річний легендарний американський актор Роберт Де Ніро нещодавно вже в сьомий раз став батьком. І в ефірі американського телебачення зізнався, що його нова дитина-дівчинка, повідомляє британське видання Independent.

Як каже артист, дочку він разом з коханою, 45-річною актрисою і тренером з бойових мистецтв Тіффані Чен, назвав Джіа-Вірджинія.

Де Ніро не став довго тримати шанувальників в невіданні і показав в ефірі фото немовляти. І сказав, що вони з коханою дуже щасливі і давно хотіли завести дитину.

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Цікаво, що різниця в возврасте між першою дочкою актора − Дреною від його першої дружини Дайанн Ебботт − і Джією Вірджинією становить, ні багато ні мало, 55 років. Також у нього є син Рафаель (46 років), Елліот (25 років), Близнюки Аарон і Джуліан (27 років) і дочка Хелен (11 років). Достовірно відомо, що Де Ніро був двічі одружений. Але досі невідомо, чи перебуває він в офіційному шлюбі з 45-річною Чен.

Нагадаємо, раніше Редкліфф і Дарк почали зустрічатися більше десяти років тому. Вони познайомилися в 2012 році - після спільної роботи на зйомках біографічної драми "Убий своїх коханих".

Раніше стало відомо, що 36-річна американська актриса, співачка і світська левиця Ліндсі Лохан чекає первістка від чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шаммаса.

Також про поповнення в родині заговорив 82-річний італійський дизайнер одягу і засновник однойменного бренду Роберто Каваллі - його молода подруга подарувала йому шосту дитину, яку художник моди назвав на честь загиблого батька.

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