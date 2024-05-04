Волочкова оскорбила путинистку Кудрявцеву

Лера Кудрявцева збирається допомогти Волочковій кинути пити.

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У російському шоубізнесі назріває новий скандал / Колаж Главред, фото Instagram/lera_tv, volochkova_art

Росіяни з радістю і чудовим настроєм глумляться над тим, як спивається головна балерина-патріотка терористичної Росії - Анастасія Волочкова.

Волочкова зараз відпочиває на Мальдівах і звинувачує всіх підряд у заздрості, обзиваючи різними словами. На думку балерини, всі їй заздрять, бо не можуть дозволити собі такий дорогий відпочинок.

Тут же на зв'язок із балериною вийшла путіністка Лєра Кудрявцева. Зірка ТБ опублікувала у своєму Telegram-каналі текст повідомлення, який відправила в приват Анастасії Волочковій.

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У листуванні Кудрявцева заявила, що балерина, ймовірно, не усвідомлює свою проблему, тому вона готова "допомогти клінікою". Вона також вирішила винести цю ганьбу в публічний простір, образившись на те, що Волочкова посміла не відповісти їй.

Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

"Настусю мила, слухай, можливо, я не маю права і не моя справа. Але я вважаю, що маю тобі сказати, ти добра дівчинка і дуже хочеться допомогти. Настю, можливо тобі допомогти кинути пити? Я тебе дуже прошу. Боляче дивитися", - написала телеведуча Волочковій.

Путіністка Кудрявцева звернулася до п'яниці-балерини / Скріншот Телеграм

Однак Волочкова вирішила навіть не реагувати на думку громадськості. "Ви знаєте, я зараз іду на берег до океану. І можу сказати, що мені абсолютно байдуже, що у себе пишуть і репостять якісь гаманці. Мені вони нецікаві. Вони-то пасуться на моїй сторінці. Ну, якщо я тобі не подобаюся, так відпишись! Ну не можуть же. Не можуть!" - заявила Волочкова.

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Зазначимо, нещодавно Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку її доньки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці та допомагати їй фінансово.

А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.

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