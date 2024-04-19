"Навколо упирі та вампіри": у мережу злили особисте листування Меладзе

Хакери нібито зламали пошту Валерія Меладзе, де той жаліє свого брата.

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Валерій Меладзе критикував Віру Брежнєву / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що в мережу злили особисте листування Валерія Меладзе. Кажуть, що хакери зламали його особисту пошту.

За інформацією телеграм-каналу Світський хронік, якщо вірити опублікованим документам, у співака з Вірою Брежнєвою "далеко не найкращі стосунки".

Пошту Меладзе нібито зламали хакери

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Пропагандисти розповідають, що Меладзе зламали пош ту

Пропагандисти пишуть, що в одному з листів Валерій переконує брата Костянтина, що навколо нього одні упирі та вампіри. Та й до Віри він налаштований скептично. Мовляв, стосунки з композитором для співачки - лише спосіб заробити й утримати популярність.

Хто такий Костянтин Меладзе? Костянтин Меладзе - композитор, аранжувальник, поет-пісняр і музичний продюсер. Старший брат співака Валерія Меладзе. Засновник дівочої поп-групи ВІА Гра. Його пісні виконували Софія Ротару, Алла Пугачова, Вєрка Сердючка та ін. Меладзе був продюсером і композитором кіномюзиклів "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", "Попелюшка", "Сорочинський ярмарок". Брав участь як наставник, продюсер і композитор у різних телешоу - "Фабрика зірок", "Голос країни", "Хочу V ВІА Гру", "Х фактор" тощо.

Нагадаємо, раніше російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка так і не висловила свою позицію щодо вторгнення Росії в Україну, показала свою 3-річну доньку Агату, яку вона народила від співака Валерія Меладзе.

Раніше також на початку жовтня 2023 року українська співачка Віра Брежнєва підтвердила своє розлучення з музичним продюсером Костянтином Меладзе. Чутки про їхнє розставання почалися незадовго до початку повномасштабної війни в Україні, але зіркове подружжя зберігало мовчання.

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