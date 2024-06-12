"Всередині все погано, роблю ще гірше": Дантес зізнався, як загнав свій організм

Володимир Дантес розповів, як під час повномасштабної війни "посадив" своє здоров'я.

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Володимир Дантес новини - Дантес озвучив свої проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Український співак, комік і волонтер Володимир Дантес зізнався, що нещодавно його "вимкнуло" - емоційне вигорання, стрес і перенапруження призвели до того, що загострилися психологічні проблеми артиста. Тривожність виснажує Дантеса ще більше, ніж він сам.

Про це співак розповів на проєкті Раміни Есхакзай "30+". Володимир не став приховувати, що зараз він змушений приймати заспокійливі препарати, щоб стабілізувати свій стан.

"Мені зараз прописали заспокійливе. Моя тривожність так працює, що я постійно себе заганяю, я роблю собі ще гірше. Останній місяць я дуже погано спав, навантаження, спорт, переїзди, постійний навал всього, емоційний треш, стреси і в Ужгороді мене "вимкнуло", - поділився артист.

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З огляду на нервове та фізичне перенапруження, а також схильність до проблем із судинами, Дантес також намагається стежити за здоров'ям у цій сфері з особливою ретельністю.

"Я зараз проходжу обстеження. Це щось з судинами, головою, паморочиться в голові, з тиском якісь проблеми. Лікар сказав, що зараз інсульт помолодшав, а це близьке до мене, бо у мене батько помер від цього. Адже довкола так багато стресу. Я зовнішньо маю класний вигляд, а всередині - все погано", - каже Володимир Дантес.

Хто такий Володимир Дантес? Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Ексучасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

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