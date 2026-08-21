Онука-втікача Софії Ротару не впізнати: змінив імідж і псевдонім

Музикант Анатолій Євдокименко вирішив змінити сценічний образ.

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Онук Софії Ротару - чим займається зараз / колаж: Главред, скріншот із відео

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Під яким новим ім'ям тепер випускає треки онук Ротару

Як змінився стиль артиста

Онук легендарної української співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, зважився на серйозні зміни у своїй кар'єрі. Творчість артиста під новим ім'ям з'явилася на Spotify.

Раніше артист, який виступав під псевдонімом SHMN, представив нове ім’я та помітно оновив свій імідж. Схоже, музикант вирішив розділити творчі напрямки та почав публікувати нові треки на стрімінгових платформах під лаконічним псевдонімом Anatolii.

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Новий псевдонім Анатолія Євдокименка / скрін з Spotify

Разом з ім'ям змінилася й зовнішня естетика виконавця. Анатолій змінив стиль на більш розслаблений та атмосферний.

Поки що невідомо, чи планує Євдокименко остаточно відмовитися від колишнього проєкту. Зараз у нього паралельно розвиваються дві окремі сторінки в соцмережах, а релізи виходять під обома альтер-его - SHMN та Anatolii.

Новий образ онука Софії Ротару / фото: instagram.com, anatoliiofficial

Нагадаємо, попередній псевдонім музиканта викликав хвилю обурення серед української аудиторії. Користувачі мережі проводили сумнівні паралелі з одіозним російським співаком-путіністом Shaman.

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