Онук Пугачової без дружини влаштував собі свято в стриптиз-клубі

Пугачова, Микита Пресняков / колаж УНІАН і Instagram.com/npresnyakov/

Микита Пресняков, старший онук легендарної української попспівачки, який вчасно встиг сховатися від мобілізації, яку в Росії оголосив російський диктатор Путін, "засвітився" в стриптиз-клубі в США.

У мережі поширилося відео, на якому Пресняков запалює в оточенні напівоголених танцівниць в одному із закладів Лос-Анжелеса. Причому, що цікаво, свято собі старший онук Пугачової влаштував у Клубі без своєї дружини Олени Краснової.

До слова, раніше стало відомо, що старший син Христини Орбакайте (від шлюбу з Володимиром Пресняковим) своїм від'їздом зірвав всі спектаклі в РФ зі своєю участю в Московському губернському театрі. А ось її молодший син, від другого шлюбу, Дені Байсаров залишився в межах Росії.

Нагадаємо, що раніше в мережі з'являлися дещо інші чутки про мобілізацію Преснякова. Його нібито забирали до військкомату прямо з репетиції в Московському губернському театрі. Пізніше цю інформацію спростував і він сам, і пресслужба театру.

До слова, батько Микити, співак Володимир Пресняков, раніше зізнавався, що його присутності в житті сина було недостатньо. Після розлучення Микита залишився жити з мамою, Христиною Орбакайте, яка теж регулярно їздила по гастролях.





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