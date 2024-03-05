Онука Софії Ротару показала, як домагається ідеального тіла

Онука Софії Ротару показала, як займається в компанії зі своїм псом.

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Онука Софії Ротару має шикарну фігуру / Колаж Главред, фото Instagram/iamsofiaeve

У легенди української співачки Софії Ротару є не тільки старший онук-утікач Анатолій Євдокименко, а й молодша, 22-річна онука Соня Євдокименко, яка живе в США і будує модельну кар'єру.

Цього разу Соня показала, як займається і працює над своїм тілом. Відповідним постом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, вона поділилася кадрами зі свого тренування в партері.

Соня Євдокименко показала свою рутину для здоров'я / Скриншот Instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко показала свою рутину для здоров'я / Скриншот Instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко показала свою рутину для здоров'я / Скриншот Instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко показала свою рутину для здоров'я / Скриншот Instagram/iamsofiaeve

Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні". відео дня

Нагадаємо, раніше внучка співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, показала чергову прогулянку Нью-Йорком. Дівчина покрасувалася в шубі, майці та штанах.

Нагадаємо, раніше онук-утікач Софії Ротару Анатолій Євдокименко висловився про війну і гідність, а також поділився своїми планами на майбутнє. Спадкоємець планує побудувати музичну кар'єру в Європі.

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