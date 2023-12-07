Раптово помер принц Ліхтенштейну

Раніше повідомлялося про те, що Принц Костянтин мав проблеми зі здоров'ям.

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Принцу Костянтину було 52 роки / Колаж Главред, фото Leichtenstein Grup

5 грудня несподівано помер Принц Костянтин Ліхтенштейнський.

Він був сином правлячого князя Ліхтенштейну Ганса-Адама II і його покійної дружини принцеси Марії. Він був одним із чотирьох дітей монарха і сьомим у черзі на престол.

Княжий дім опублікував звернення, пов'язане зі смертю спадкоємця.

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"Княжий дім з жалем повідомляє, що Принц Костянтин Ліхтенштейнський несподівано помер 5 грудня 2023 року. Принц Костянтин був молодшим сином принца Ганса-Адама II, у нього залишилася дружина, принцеса Марія Ліхтенштейнська, уроджена графиня Калнокі фон Корпоратак, і діти принц Моріц, принцеса Жоржина і принц Бенедикт. Князь Костянтин був головою наглядової ради Liechtenstein Group AG і членом ради директорів Liechtenstein Group Holding AG", - повідомили з королівського двору.

Про причини смерті принца поки нічого не відомо. Раніше лише була інформація про те, що у принца були проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що український актор театру і кіно, народний артист Української РСР Сергій Кустов помер 2 грудня у віці 77 років у місті Нікополь, Дніпропетровської області. Там же він знайде свій останній притулок згідно з його прижиттєвим бажанням.

Також зірка "Гри престолів", актор і бодібілдер Хафтор Бйорнссон повідомив про смерть ненародженої дочки. Серце дівчинки, яку назвали Грейс Морган, перестало битися на 21.5 тижні.

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