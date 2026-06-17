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"Побити його": чоловікові покійної Фріске погрожує рідня співачки через сина

Христина Трохимчук
17 червня 2026, 05:15
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Сім'я Жанни Фріске вже давно перебуває у стані війни.
Чоловік Жанни Фріске з сином
Чоловік Жанни Фріске з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Шепелєв

Ви дізнаєтеся:

  • Чому дитину Жанни Фріске хочуть позбавити спадку
  • Які стосунки у сім'ї Жанни Фріске з Дмитром Шепелевим

Батько російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку, поставив ультиматум її чоловікові Дмитру Шепелєву, який забороняє родичам артистки бачитися з її єдиним сином. Як повідомляють російські ЗМІ, дідусь Платона має намір позбавити його спадку.

Родичі Жанни Фріске вже понад десять років позбавлені можливості бачитися з її сином Платоном, якого Дмитро Шепелєв забрав від бабусі та дідуся у дворічному віці після смерті артистки. Прагнення телеведучого повністю ізолювати дитину від близьких покійної співачки спровокувало конфлікт з її батьком, Володимиром Копиловим, який так і не зміг пробачити зятю цей вчинок. У зв’язку з ситуацією, що затягнулася, він публічно заявив про намір переписати нерухомість на свою молодшу онуку Луну.

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Шепелєв показав сина Жанни Фріске
Дмитро Шепелєв показав сина Жанни Фріске / фото: Дмитро Шепелєв

"Тоді Платоша залишиться без нічого", — сказав Володимир Копилов.

Більше того, батько Фріске не хоче зустрічатися з колишнім зятем. Він навіть заявляє, що здатний на фізичну розправу над Шепелевим.

"Можу накоїти дурниць, побити його. Він переходить усі межі, а у мене вже не ті нерви, що раніше", — заявив він.

Дмитро Шепелєв
Дмитро Шепелєв — діти / фото: instagram.com, Дмитро Шепелєв

Тим часом у телеведучого своя правда. Він заявив, що за всі ці роки отримав десятки пропозицій про зустрічі від родичів Фріске, але всі вони зводилися до зйомок у телестудії під камерами. Шепелєв не згоден з тим, щоб на його сімейному горі заробляли навіть рідні його покійної дружини.

"Сім'я — це не контент. Пам'ять про Жанну — це не шоу. Не для показухи", — вважає Дмитро.

Дмитро Шепелєв про війну в Україні

У перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Шепелєв публічно виступив проти російської агресії. Він опублікував допис у соцмережах із чорним квадратом, де вибачився перед українцями. Через півтора року Шепелєв повністю змінив свою риторику заради продовження кар’єри на російському федеральному телебаченні й навіть відвідав окупований Маріуполь. Міністерство культури України внесло його до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни.

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Про особу: Жанна Фріске

Жанна Фріске — російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічний дозор", "Денний дозор"), співачка, телеведуча. Колишня учасниця групи "Блискучі". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

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