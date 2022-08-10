Вляпалася в новий скандал: Лорак вирішила покинути Росію

Ані Лорак / instagram.com/anilorak/

Співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про війну в Україні і проживає в РФ, анонсувала концерти в містах Чехії та Німеччини.

Як стало відомо з інформації на офіційному сайті виконавиці, з жовтня по листопад Лорак виступатиме в європейських містах – Лемго, Гамбурзі, Дортмунді, Оффенбаху, Празі, Нюрнберзі та інших містах.

Після скандалу зі скасуванням концерту в місті Росії, Лорак мабуть вирішила продовжити свою кар'єру в Європі.

Зазначимо, незважаючи на повномасштабне вторгнення військ диктатора Путіна, українська співачка планувала гастролі в Росії, але потім всі концерти скасувала.

Як стверджує російська преса, концерти Лорак скасовуються через те, що актриса мовчить про війну в Україні.

Тепер же Лорак зібралася восени в концертний тур по містах Європи.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Ані Лорак заборгувала росіянам гроші. Виявляється, на її концерт, запланований на 29 листопада в Іркутську, все ще можна купити квитки.

Крім того, досить велика кількість квитків вже розпродано.

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