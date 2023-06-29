Володимир Дантес і Даша Кацуріна більше не разом - ЗМІ

Менше тижня тому український співак, комік, волонтер і в минулому переконаний чайлдфрі Володимир Дантес зізнавався в ніжній любові до дизайнерки і бізнесвумен Даші Кацуріної та її дітей.
Сьогодні хмари над цією пасторальною картинкою стали згущуватися. Принаймні так вирішили шанувальники пари. Вчора Дантес святкував своє 35-річчя. Незважаючи на те, що до цього свята він байдужий, його завалили привітаннями та донатами на користь України та українців.
Правда, серед усіх цих урочистих слів і пожертвувань не знайшлося жодного від головної жінки в житті артиста. У коментарях Даша зберігала мовчання, і на своїй сторінці в Instagram вона не привітала коханого.
У ЗМІ стали ходити чутки про сварку між Кацуріною і Дантесом. Закохані це поки не коментують.
Володимир Дантес і Даша Кацуріна зійшлися близько року тому, після того, як їх колишні кохані також утворили романтичну пару. Спершу співак і дизайнерка, які дружили довгі роки, просто підтримували один одного після розлучення, потім прониклися один до одного ніжними почуттями.
Раніше відомий український актор, режисер кримськотатарського походження (зараз службовець у лавах ЗСУ) Ахтем Сеітаблаєв показав громадськості свою нову обраницю на світському заході.
Також першими кадрами з новонародженим сином поділився хореорграф Макс Чмерковський - після викиднів і невдалих спроб ЕКО танцюрист в захваті від того, що дружина змогла подарувати йому ще одну дитину.
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