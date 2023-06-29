Володимир Дантес і Даша Кацуріна більше не разом - ЗМІ

Фанати забили тривогу, коли Кацуріна стала ігнорувати артиста.

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Шанувальники припускають, що Володимир Дантес і Даша Кацуріна розійшлися / колаж: Главред, фото: instagram.com/vladimirdantes

Менше тижня тому український співак, комік, волонтер і в минулому переконаний чайлдфрі Володимир Дантес зізнавався в ніжній любові до дизайнерки і бізнесвумен Даші Кацуріної та її дітей.

Сьогодні хмари над цією пасторальною картинкою стали згущуватися. Принаймні так вирішили шанувальники пари. Вчора Дантес святкував своє 35-річчя. Незважаючи на те, що до цього свята він байдужий, його завалили привітаннями та донатами на користь України та українців.

Правда, серед усіх цих урочистих слів і пожертвувань не знайшлося жодного від головної жінки в житті артиста. У коментарях Даша зберігала мовчання, і на своїй сторінці в Instagram вона не привітала коханого.

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У ЗМІ стали ходити чутки про сварку між Кацуріною і Дантесом. Закохані це поки не коментують.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна зійшлися близько року тому, після того, як їх колишні кохані також утворили романтичну пару. Спершу співак і дизайнерка, які дружили довгі роки, просто підтримували один одного після розлучення, потім прониклися один до одного ніжними почуттями.

Шанувальники припускають, що Володимир Дантес і Даша Кацуріна розійшлися / instagram.com/vladimirdantes

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