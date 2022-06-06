Вікторія Бекхем потрапила в дикий скандал через Єлизавету II

Вікторія Бекхем / Instagram

У Великобританії напередодні пройшли масштабні святкування на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Дизайнер Вікторія Бекхем приєдналася до привітань і опублікувала в Instagram забавні слайди, на яких порівняла себе з Її Величністю королевою.

"70 років бути джерелом натхнення для багатьох! Включаючи мене, однозначно! Вітаємо її Величність королеву з платиновим ювілеєм, яке досягнення!",- підписала кадри Вікторія, пише ТСН.

Однак не всі фоловери Бекхем оцінили її англійське почуття гумору. Знайшлися і ті, хто критикував дизайнера за те, що вона порівнює себе з королевою, і назвав Вікторію егоїстичною.

"Це егоїстично","Як ви можете себе порівнювати з королевою","Якщо вам хтось порадив зробити цей пост, звільніть вашого радника", - написали користувачі соцмережі.

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