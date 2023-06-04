УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Вікторія Бекхем помирилася з невісткою і вивезла сім'ю на барбекю

Дмитро Відоменко
4 червня 2023, 10:27
12
Сім'я Бекхемів весело провела час за містом на барбекю. Фото з відпочинку матріарх сім'ї Вікторія поділилася в Instagram.
Вікторія Бекхем
Сім'я Бекхемів вибралася на барбекю / instagram.com/victoriabeckham

Легендарна колишня солістка попгрурту Space Girls Вікторія Бекхем показала фанатам, як вона з чоловіком, легендарним футболістом Девідом Бекхемом і численними дітьми провела вікенд. Фото вона виклала на свою сторінку в Instagram.

Сім'я не часто має можливість зібратися разом, адже середні сини пари навчаються, а старший – Бруклін Бекхем – живе з дружиною Ніколою Пельтц в США. Тому при першій можливості сім'я вирушила на відпочинок.

Сімейні вихідні Бекхеми вирішили провести по місту і літній теплій погоді на природі з барбекю і коктейлями.

відео дня

Позувала Бекхем і з невісткою Ніколою Пельтц, з якою ще недавно, за чутками, у них були дуже напружені стосунки. Однак, схоже, про минулі образи, вони на час забули.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем, мабуть, помирилася з невісткою Ніколою Пельтц / instagram.com/victoriabeckham

Нагадаємо, прямо на весіллі Брукліна Бекхема і ніколи Пельтц, що відбулося в сімейному маєтку ніколи, вартість якого, як повідомляється, становить 103 мільйони доларів, домовилася про надання допомоги Україні у співпраці зі спеціальним гуманітарним агентством Care.

Гості на весіллі, в тому числі такі зірки як Єва Лонгорія, Серена Вільямс і Гордон Рамзі, були також надихнулися молодятами і вирішили зробити пожертвування, щоб допомогти жінкам і дівчаткам, сім'ям і літнім людям в Україні

Вас також може зацікавити:

Девід Бекхем Вікторія Бекхэм Бруклін Бекхем новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

РФ вбила дворічну дитину: що відомо про ракетний удар по передмістю Дніпра

РФ вбила дворічну дитину: що відомо про ракетний удар по передмістю Дніпра

08:37 Україна
Ракетний удар по Києву: ППО збила всі ракети, що летіли на столицю вночі 4 червня

Ракетний удар по Києву: ППО збила всі ракети, що летіли на столицю вночі 4 червня

07:48 Україна
"Білорусь врятує лише перемога України": РБ виступить проти РФ за однієї умови – Бульба

"Білорусь врятує лише перемога України": РБ виступить проти РФ за однієї умови – Бульба

03:30 Світ
Всі головні новини

Останні новини

10:27

Вікторія Бекхем помирилася з невісткою і вивезла сім'ю на барбекю

10:12

Гороскоп на завтра 5 червня 2023: Близнюкам - час покупок , Терезам - прибутокВідео

09:29

"Бавовна" в окупованому Джанкої: рано вранці вибухи лунали в районі аеродромуВідео

09:14

ПриватБанк посилив правила прийому валюти в терміналах: що сталося

08:47

В'яне і вся в дірках: як врятувати урожай капустиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:37

РФ вбила дворічну дитину: що відомо про ракетний удар по передмістю ДніпраФото

08:32

Хто стоїть за "хоробрим" Пригожиним?Погляд

07:48

Ракетний удар по Києву: ППО збила всі ракети, що летіли на столицю вночі 4 червня

06:37

НАТО елегантно показує Кремлю, що у нього діра в обороніПогляд

Реклама
05:30

Піонтковський - про дилему Путіна: він втратить і Бєлгородщину, і ДонбасВідео

04:00

Яке сьогодні свято і у кого День ангела 4 червня

03:30

"Білорусь врятує лише перемога України": РБ виступить проти РФ за однієї умови – БульбаВідео

02:10

Шалений тест на IQ: лише геній помітить помилку на зображенні дитячої вечірки

01:35

Бульба оцінив, скільки білорусів бажають воювати з Україною

03 червня, субота
23:52

Чоловік Наталі Портман зрадив актрисі: подробиці потрапили в ЗМІ

23:50

Кількість постраждалих різко зросла: Зеленський відреагував на удар по ДніпропетровщиніФотоВідео

23:02

"Розпалювач війни не я, а Путін": Шольц поставив на місце проросійських активістівВідео

22:41

Дефолт скасовується: Байден підписав закон і "врятував" Америку

22:04

Вибух на Дніпропетровщині: окупанти вдарили по житловому будинку, під завалами є людиВідео

21:59

Загинула біля укриття: стали відомі щемливі подробиці про померлу 9-річну дівчинкуВідео

Реклама
21:20

У Дніпрі прогримів потужний вибух: над містом піднімається стовп димуВідео

21:12

Що краще пити в спеку гаряче або холодне: напій, який точно втамовує спрагуВідео

20:57

"Глава ГУР помер після ракетної атаки": пропагандисти РФ зганьбилися диким фейкомВідео

20:51

Блогерка Воронова поскаржилася, що не може через дітей сидіти під арештомВідео

20:08

Путін став посміховиськом: диктатор несподівано дав Росії нову назвуВідео

19:38

"Україна без Криму": МЗС різко відповів Угорщині на підігравання РосіїВідео

19:20

"Жаба-гадюкінг" між Пригожиним і Кадировим: хто когоПогляд

19:05

"ПаУза" чи "паВза", "лаУреат" чи "лаВреат": Авраменко приголомшив змінами у правописіВідео

18:57

Навіщо зашивати лавровий лист у подушку: відповідь вас здивує

18:53

Трапиться довгоочікувана зустріч: 3 знака зодіаку потонуть в любові зовсім скороВідео

18:53

Поразка від ЗСУ та на Білгородщині загрожують РФ бунтами та хаосом - ГУРВідео

18:34

Звернули увагу всі: Орбан жорстко зганьбився на саміті в МолдовіВідео

17:59

Як зробити сметану в домашніх умовах: натуральний і смачний продукт здивує

17:51

У Путіна заклянчили перемовини і поплакалися в скаргах на ЗахідВідео

17:31

"Усе йде за планом": РФ провалила усі спроби стримати контрнаступ ЗСУ - МіноборониВідео

17:17

"Там нікого не було": охоронець прямо сказав, чому укриття в Києві було закритеВідео

17:05

Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто отримав таке правоВідео

16:40

Путін не зіштовхував Пригожина і Шойгу і мовчить з іншої причини - ЯковенкоВідео

16:23

Як правильно казати – "згодна" чи "згідна": мовознавець пояснив поширену помилкуВідео

16:13

"Ми їх морально розбили": Зеленський розповів про страшенну втому росіянВідео

Реклама
16:12

Колишній чоловік Ані Лорак знову одружився

16:12

"Діти обліпили його": окупанти вбили 21-річного сина відомого банкіра

15:40

Чим удобрити петунію: пишне цвітіння нікого не залишить байдужим

15:25

Чи потрібно чистити мойву перед тим, як смажити: вас здивує несподівана відповідь

15:04

"Йде захоплення території": Пригожин в істериці зібрався воювати за БілгородщинуВідео

14:58

Пугачова заборонила продавати свій замок під Москвою

14:29

У Києві суд обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриттяВідео

14:24

Який сир найкраще підходить для піци: як зробити ідеальну домашню піцу

14:22

Учасник гурту Kalush Orchestra освідчився дівчині просто на сценіВідео

14:10

Атака України на Москву не доведена, але Київ зможе бити вглиб Росії - CNNВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти