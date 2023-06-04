Вікторія Бекхем помирилася з невісткою і вивезла сім'ю на барбекю

Легендарна колишня солістка попгрурту Space Girls Вікторія Бекхем показала фанатам, як вона з чоловіком, легендарним футболістом Девідом Бекхемом і численними дітьми провела вікенд. Фото вона виклала на свою сторінку в Instagram.
Сім'я не часто має можливість зібратися разом, адже середні сини пари навчаються, а старший – Бруклін Бекхем – живе з дружиною Ніколою Пельтц в США. Тому при першій можливості сім'я вирушила на відпочинок.
Сімейні вихідні Бекхеми вирішили провести по місту і літній теплій погоді на природі з барбекю і коктейлями.
Позувала Бекхем і з невісткою Ніколою Пельтц, з якою ще недавно, за чутками, у них були дуже напружені стосунки. Однак, схоже, про минулі образи, вони на час забули.
Нагадаємо, прямо на весіллі Брукліна Бекхема і ніколи Пельтц, що відбулося в сімейному маєтку ніколи, вартість якого, як повідомляється, становить 103 мільйони доларів, домовилася про надання допомоги Україні у співпраці зі спеціальним гуманітарним агентством Care.
Гості на весіллі, в тому числі такі зірки як Єва Лонгорія, Серена Вільямс і Гордон Рамзі, були також надихнулися молодятами і вирішили зробити пожертвування, щоб допомогти жінкам і дівчаткам, сім'ям і літнім людям в Україні
Вас також може зацікавити: