УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Кидали на гроші": український актор розповів, як у Росії обманювали акторів з України

Олена Кюпелі
8 березня 2024, 11:06
Віктор Андрієнко розповів про ставлення росіян до українських артистів.
Віктор Андрієнко поділився подробицями роботи в Росії
Віктор Андрієнко поділився подробицями роботи в Росії / Колаж Главред, скріншот, фото Instagram/viktor.andrienko

Український актор і режисер Віктор Андрієнко розповів, як росіяни обманювали українських акторів і "кидали їх на гроші".

Про це він розповів у проєкті "ТСН.ua "Наодинці" на YouTube.

За словами Андрієнка, його запрошували до Москви й озвучували певний бюджет, який у рази менший за виділені кошти.

"Мене кличуть: "Вікторе, ми хочемо запросити вас у серіал". Це були тоді ще "жирні" 2012-2013 роки. Я приходжу, мені кажуть: "Значить, дивись, у нас для вас така сума на день, ми можемо це дати, у нас більше немає, всього 80 тисяч на серію". А де ж ви їх ділили? Я знаю, скільки коштує серіал. Москва видавала 200 тисяч доларів. 20 тисяч доларів потрібно було подати в гільдію продюсерів, залишається 180 тисяч доларів. А я знаю, де ще 100...У кишені продюсера", - ділиться артист.

За його словами, вони так обманювали і наживалися на українських акторах. "Більше того, вони ці гроші ще рік не видавали зовсім. Ось так ставилися. Не тільки до акторів, а й до інших фахівців", - розповідає Андрієнко.

Хто такий Віктор Андрієнко

Віктор Андрієнко - український комедійний актор, каскадер, телеведучий, сценарист, режисер, продюсер. Заслужений артист України.

Артист закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого 1980 року, після чого почав працювати в кіно: спочатку як каскадер, потім як актор. Андрієнко став популярним після появи на телеекранах проєктів "Велика різниця" і "Шоу довгоносиків".

Зараз актор багато знімається, бере участь у телешоу, є продюсером і режисером.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Голлівудський актор Адам Сендлер став найвисокооплачуванішим актором Голлівуду у 2023 році - завдяки чотирьом десяткам стендап-гастролей і роботам для Netflix.

Крім того, раніше Олександр Феклістов, який зіграв одну з головних ролей у знаменитому серіалі "Свати" повідомив про те, що покинув терористичну РФ.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Віктор Андрієнко новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Вдарить мороз -6 градусів і будуть дощі: коли погода принесе неприємний "сюрприз"

Вдарить мороз -6 градусів і будуть дощі: коли погода принесе неприємний "сюрприз"

11:39 Синоптик
Прильоти по окупантах: на Запоріжжі підірвали склад і базу РФ разом із технікою

Прильоти по окупантах: на Запоріжжі підірвали склад і базу РФ разом із технікою

11:35 Україна
РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

10:34 Україна
Всі головні новини

Популярне

Намете до 10-15 см снігу: коли Україну накриють сильні опади 63234

Намете до 10-15 см снігу: коли Україну накриють сильні опади

Важке життя : російський співак відвідав Аллу Пугачову і наїхав на Галкіна 41538

"Важке життя": російський співак відвідав Аллу Пугачову і наїхав на Галкіна

У нього заберуть дітей : відомий режисер розповів про проблеми Кіркорова 11190

"У нього заберуть дітей": відомий режисер розповів про проблеми Кіркорова

РФ наступатиме і піде на Київ, але влітку все зміниться на користь України – астролог Влад Росс 6133

РФ наступатиме і піде на Київ, але влітку все зміниться на користь України – астролог Влад Росс

Останні новини

12:09

Зірка "Довбуша" жорстко пояснив фанатам російської, чому потрібно переходити на українську

11:55

Кіркоров розповів, як путініст Михалков увірвався в його ніч кохання з Пугачовою

11:54

Тривожний прогноз: полковник ЗСУ розповів, скільки ще Росія зможе вести війну

11:51

"Це жахливо": принц Гаррі зв'язався з принцом Вільямом

11:39

Вдарить мороз -6 градусів і будуть дощі: коли погода принесе неприємний "сюрприз"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:35

Прильоти по окупантах: на Запоріжжі підірвали склад і базу РФ разом із технікою

11:30

Церковне свято 9 березня: від чого треба утриматися в день 40 святих

11:29

В Україні зміниться мінімальна зарплата: на скільки піднімуть

11:06

"Опудало якесь": путініст Лепс обхаркав знімальний майданчик

Реклама
11:06

У Мінсоцполітики розповіли, чому підвищення пенсійного віку не допоможе

11:06

"Кидали на гроші": український актор розповів, як у Росії обманювали акторів з УкраїниВідео

10:57

Причина неочевидна: експерт назвала головну ознаку того, що стосунки приречені

10:48

Як зробити яблучний оцет власноруч: найпростіший рецепт від відомого кухаряВідео

10:34

РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

10:10

Колишня дружина Остапчука осадила його після новини про новий шлюб шоумена

10:09

Гороскоп на завтра, 9 березня: Терезам - впевненість, Козорогу - травма

10:08

Зрадницю Яну Соломку захейтили в мережі, співачка у відповідь нахамила

10:03

ЗСУ провели успішну контратаку біля Авдіївки: в ISW розкрили деталі боїв (карта)

09:49

Макрон назвав умову введення військ: в ОП сказали, чи може НАТО воювати в Україні

09:38

Млинці в заливці: десерт на Масляну, який зведе з розуму всіх рідних

Реклама
09:23

Куди не можна спати головою: вранці буде втома і відсутність енергії

09:11

Знищили 50 бригад РФ: полковник ЗСУ назвав умову контрнаступу ЗСУ в 2024 році

08:16

РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та "Шахедами": деталі обстрілу

08:10

Кремль убив справжнього лідера опозиції: ким вирішив замінити НавальногоПогляд

07:56

Тільки люди з найгострішим зором помітять R серед K: загадка для перевірки уважності

07:26

Дозволив Путіну робити все що завгодно: Байден жорстко відповів Трампу

06:37

Байден звернувся до Конгресу США і згадав про Україну: про що йшлось

06:10

Про причини агресії Росії проти УкраїніПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: потрібно за 6 секунд знайти злодія

05:00

Франція збільшує контингент своїх військ біля України

04:46

Чи можуть сонники повідомляти про майбутнє: сомнолог дала остаточну відповідьВідео

04:00

"Днище, вали в РФ": розлючені шанувальники запропонували вигнати Славу Камінську

03:42

Піхоту знищують масово: в ЗСУ розповіли про "м'ясні штурми" на Запоріжжі

03:30

Хитрий трюк допоможе зберегти моркву свіжою 6 місяців: експертка поділилася секретом

02:50

РФ хоче окупувати 3 великі міста: генерал назвав нові цілі окупантів

02:05

"Мисліть критично": Соловій прокоментувала скандальне інтерв'ю з Єфросиніною

01:35

Кілліана Мерфі хочуть узяти новим Джеймсом Бондом - The Sun

00:23

Росія з РСЗВ обстріляла Харківщину: є жертви, пошкоджено будинки та авто

07 березня, четвер
23:05

"Душа лежить до дипломатії": Кулеба розкрив деталі призначення Залужного послом

22:51

РФ відтягує війська від Авдіївки і перекидає на новий напрямок - Світан

Реклама
22:25

Британія дає понад $400 млн на дрони для ЗСУ: Шаппс оголосив про пакет допомоги

22:17

Його їстимуть всі: швидкий та оригінальний салат з курки та маринованої цибулі

22:12

Бушуватиме 6 днів: Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря

21:45

Є загиблі та поранені: Зеленський розповів важливі деталі про удар по СумахФото

21:43

Опозиція тисне на уряд Німеччини: вимагає негайно надати Україні Taurus

21:23

Розкішний букет: як правильно підрізати тюльпани, щоб вони довго стояли

20:35

Сам обрав напрямок: Зеленський пояснив призначення Залужного на нову посаду

20:33

Зеленський підписав указ про звільнення строковиків у запас: коли відбудеться

20:18

"Ви отримуєте мир, допомагаючи Україні": Кемерон дав Шольцу однозначний натяк про Taurus

19:49

Ситуація загострюється: на Харківщині примусово евакуюватимуть дітей

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти