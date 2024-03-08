"Кидали на гроші": український актор розповів, як у Росії обманювали акторів з України

Віктор Андрієнко розповів про ставлення росіян до українських артистів.

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Віктор Андрієнко поділився подробицями роботи в Росії / Колаж Главред, скріншот, фото Instagram/viktor.andrienko

Український актор і режисер Віктор Андрієнко розповів, як росіяни обманювали українських акторів і "кидали їх на гроші".

Про це він розповів у проєкті "ТСН.ua "Наодинці" на YouTube.

За словами Андрієнка, його запрошували до Москви й озвучували певний бюджет, який у рази менший за виділені кошти.

"Мене кличуть: "Вікторе, ми хочемо запросити вас у серіал". Це були тоді ще "жирні" 2012-2013 роки. Я приходжу, мені кажуть: "Значить, дивись, у нас для вас така сума на день, ми можемо це дати, у нас більше немає, всього 80 тисяч на серію". А де ж ви їх ділили? Я знаю, скільки коштує серіал. Москва видавала 200 тисяч доларів. 20 тисяч доларів потрібно було подати в гільдію продюсерів, залишається 180 тисяч доларів. А я знаю, де ще 100...У кишені продюсера", - ділиться артист.

За його словами, вони так обманювали і наживалися на українських акторах. "Більше того, вони ці гроші ще рік не видавали зовсім. Ось так ставилися. Не тільки до акторів, а й до інших фахівців", - розповідає Андрієнко.

Хто такий Віктор Андрієнко Віктор Андрієнко - український комедійний актор, каскадер, телеведучий, сценарист, режисер, продюсер. Заслужений артист України. Артист закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого 1980 року, після чого почав працювати в кіно: спочатку як каскадер, потім як актор. Андрієнко став популярним після появи на телеекранах проєктів "Велика різниця" і "Шоу довгоносиків". Зараз актор багато знімається, бере участь у телешоу, є продюсером і режисером.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Голлівудський актор Адам Сендлер став найвисокооплачуванішим актором Голлівуду у 2023 році - завдяки чотирьом десяткам стендап-гастролей і роботам для Netflix.

Крім того, раніше Олександр Феклістов, який зіграв одну з головних ролей у знаменитому серіалі "Свати" повідомив про те, що покинув терористичну РФ.

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