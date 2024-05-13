Ветеран і герой: СТБ назвав ім'я нового унікального Холостяка

Олександр Будько стане абсолютно новим у всіх сенсах учасником популярного телешоу.

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Новим Холостяком на СТБ стане ветеран / Колаж Главред, фото СТБ

Телеканал СТБ назвав ім'я нового героя романтичного шоу "Холостяк".

Як сказано на офіційній сторінці каналу в Instagram, ним стане справжній герой України, ветеран - Олександр "Терен" Будько.

Олександр "Терен" Будько - військовий, ветеран, громадський діяч, автор книжки "Історія впертого чоловіка" та учасник національної збірної Invictus Games.

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Хто такий Олександр "Терен" Будько Олександру Будьку 28 років. І його ім'я добре знають не лише в Україні, а й у світі. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. А за півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

"Два роки ми отримували запитання, чи повернеться на СТБ Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний Холостяк країни - це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого українські жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок - це захисник, поруч із яким почуваєшся в безпеці, - повідомляє телеканал.

Як розповідають на телеканалі, з героєм України Олександром продюсери познайомилися ще минулого літа під час зйомки проєкту "Нескорені". Спочатку на знімальний майданчик зайшла його харизма, а потім уже й сам Сашко. "Його впевненість, самоіронія, почуття гумору закохуються з першого погляду. Побачивши торік реакцію дівчат на Сашу, зрозуміли - ось наш кандидат на нового Холостяка", - додають вони.

"Уже цієї осені ми сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів і ветеранш. І зануримося в нову історію кохання. Дівчата, вперше в історії проєкту, ми оголошуємо ім'я Холостяка одночасно з початком кастингу", - повідомили на телеканалі.

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Нагадаємо, раніше українська ведуча, блогерка та учасниця першогосезону романтично-реаліті-шоу "Холостяк" із Максом Чмерковським у головній ролі Марина Арістова оголосила про те, що вона офіційно розлучена. Її чоловіком був скандальний ексдепутат Юрій Арістов, якого влітку 2023 року судили за нелегальний виїзд з України за підробленими документами.

Раніше також колишній романтичний герой реаліті-шоу "Холостяк", пілот Макс Михайлюк вдруге став батьком. Дружина Михайлюка, українська модель Дар'я Хлистун народила зірці телешоу сина. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, малюк з'явився на світ 6 лютого.

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