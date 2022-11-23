Віра Брежнєва відповіла Костянтину Меладзе на його любовне зізнання

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва обмінялися зізнаннями в мережі / instagram.com/ververa

Українська співачка і волонтерка Віра Брежнєва продовжує плутати шанувальників ситуацією в її особистому житті. З літа їй та її чоловікові, музичному продюсеру Костянтину Меладзе, приписують розлучення.

Зіркова пара ці чутки ніяк не коментує, тому кожен їх пост в соціальних мережах або заява в ЗМІ розглядається під призмою їх ймовірного розставання. Нещодавно зазвичай вкрай небагатослівний Меладзе залишив своїй дружині послання, яке тут же розцінили, як любовне.

На нього Брежнєва відреагувала Instagram-сторіс, в якому розповіла, що в листопаді виповнилося рівно 20 років, як вона пройшла кастинг в до гурту ВІА Гра, з якого для неї почалася кар'єра артистки. Ймовірно, цей день співачка і продюсер також можуть вважати і днем їхнього знайомства, хоч романтичні стосунки і зав'язалися між ними значно пізніше.

Між тим Брежнєва ніяк не згадала романтичний аспект цієї дати. Більш того, звернулася до Меладзе, не як до коханого чоловіка і супутника життя, а як до продюсера і композитора, нехай і кращого.

Віра Брежнєва відзначила річницю вступу до гурту ВІА Гра / instagram.com/ververa

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва розлучилися. Пліткарі стверджують, що вони розійшлися ще влітку 2022 року через зради продюсера.

Однак шлюбу Брежнєвої і Меладзе давали більш втішний прогноз - нумеролог побачив у їхній долі натяк на появу спільного потомства у 2022 році.

Інші новини: