Костянтин Меладзе вперше відреагував на чутки про розлучення з Брежнєвою

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе / instagram.com/ververa

Музичний продюсер Костянтин Меладзе на фоні чуток про його розлучення з ексучасницею групи ВІА Гра Вірою Брежнєвою присвятив дружині пост про кохання.

22 листопада в соцмережі Instagram Меладзе опублікував дитяче фото своєї другої дружини Віри Брежнєвої.

"22.11" - написав він, додавши замість року зображення у вигляді серця.

Пізніше Меладзе доповнив текст фразою з пісні свій дружини: "Любов врятує світ".

Коментарі до публікації продюсер обмежив. Брежнєва ніяк не відреагувала на присвячений їй пост.

Зазначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва розлучилися. Пліткарі стверджують, що вони розійшлися ще влітку 2022 року через зради продюсера.

Раніше шлюбу Брежнєвої та Меладзе давали більш втішний прогноз - нумеролог побачив у їхній долі натяк на появу спільного потомства у 2022 році.

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