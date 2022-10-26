Інше життя і нова любов: відомий рунолог "розлучив" Віру Брежнєву і Костянтина Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе розлучилися - думка Дениса Маклашевського / facebook.com/BrezhnevaVera

З початку 2022 року в українському шоу-бізнесі прокотилася хвиля зіркових розлучень - пари, які жили разом роками і служили іншим прикладом міцної та дружної сім'ї, стали раптово бити горщики.

Серед підозрюваних у сварці опинилися і українська співачка Віра Брежнєва з музичним продюсером Костянтином Меладзе. Пара офіційно разом з 2015 року, і з того момент в ЗМІ їх постійно намагаються "розлучити".

Хвиля чуток про це накотила з новою силою влітку 2022 року. Самі артисти розставання не коментують, проте рунолог Денис Маклашевський переконаний - Меладзе і Брежнєва давно не разом.

В інтерв'ю Славі Дьоміну експерт розповів, що руни показують остаточний розрив і новий роман у співачки.

"У неї взагалі інше життя. Там чоловік інший", - стверджує Маклашевський.

Раніше шлюбу Брежнєвої і Меладзе давали більш втішний прогноз - нумеролог побачив у їхній долі натяк на появу спільного потомства у 2022 році.

Тим часом співачка в особистому блозі залишає дивні повідомлення, повні роздумів про значення тих чи інших людей в житті кожного, в яких фанати бачать натяки на розставання з продюсером.

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