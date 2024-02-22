Віра Брежнєва ніжно звернулася до колишнього чоловіка - Меладзе

Віра Брежнєва тримає в секреті своє особисте життя.

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Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе вже не чоловік і дружина / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Українська співачка Віра Брежнєва виступила в Казахстані, де зі сцени звернулася до колишнього чоловіка, подякувавши йому за все.

"Мені так хочеться сказати величезне спасибі важливій людині в моєму житті, який є автором більшості пісень, виконаних мною сьогодні. Це Костянтин Меладзе. Нехай йому долетить моя подяка!"- заявила артистка, яку цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Відзначимо, що після того, як Росія вторглася в Україну, співачка чітко позначила свою проукраїнську позицію, зайнялася волонтерством, а також вирішила продати свою російську нерухомість і повернутися до Києва.

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Нагадаємо, раніше співачка Віра Брежнєва, яка довгий час виступала в країні-агресорі Росії, а також з якоїсь причини вважалася там російською співачкою, випустила новий кліп українською мовою.

Напередодні виявилося, що розкішний триповерховий особняк Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе у Підмосков'ї виставлений на продаж за нечувану суму.

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