Віра Брежнєва ніжно звернулася до колишнього чоловіка - Меладзе

Українська співачка Віра Брежнєва виступила в Казахстані, де зі сцени звернулася до колишнього чоловіка, подякувавши йому за все.
"Мені так хочеться сказати величезне спасибі важливій людині в моєму житті, який є автором більшості пісень, виконаних мною сьогодні. Це Костянтин Меладзе. Нехай йому долетить моя подяка!"- заявила артистка, яку цитують російські пропагандистські ЗМІ.
Відзначимо, що після того, як Росія вторглася в Україну, співачка чітко позначила свою проукраїнську позицію, зайнялася волонтерством, а також вирішила продати свою російську нерухомість і повернутися до Києва.
Нагадаємо, раніше співачка Віра Брежнєва, яка довгий час виступала в країні-агресорі Росії, а також з якоїсь причини вважалася там російською співачкою, випустила новий кліп українською мовою.
Напередодні виявилося, що розкішний триповерховий особняк Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе у Підмосков'ї виставлений на продаж за нечувану суму.
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