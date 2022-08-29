Віра Брежнєва злякала фанатів змарнілим видом

Співачка зазначила, що це тепер її постійний стан.
Українська співачка, одна з перших красунь вітчизняної сцени Віра Брежнєва поділилася на своїй сторінці в Instagram рідкісним селфі.
Актриса згорнула свою концертну діяльність на час війни, присвятивши весь свій час волонтерству. Вона допомагає українським біженцям впоратися з поневіряннями, на які їх прирекли ворожі війська.
Брежнєва показала, як виглядає зараз. На знімку, зробленому, ймовірно, в дзеркалі, вона постала в мішкуватих джинсах, чорному топі і вільній сорочці. Волосся артистка зібрала на потилиці у витончену зачіску.
Фанати, дивлячись на знімок, назвали співачку втомленою і сумною. На що Брежнєва відповіла: "Це просто я. Тепер така. І весь цей час я собі не подобалася. Але не сьогодні".
Артистка підкреслила, що її новий вигляд, далекий від блискучих концертних образів, її вельми влаштовує. Вона приймає зміни в своїй зовнішності, як дане.
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