Ведучий Орла і Решки потрапив у серйозне ДТП - є жертви

Кирило Макашов і знімальна команда Орла і Решки спровокували серйозне ДТП / instagram.com/orelireshka_official

Ведучий і партнер Мішель Андраде по шоу Орел і Решка Кирило Макашов потрапив у серйозне ДТП.

Про це заявляє Politeka з посиланням на Новий канал.

Під час зйомок одного з випусків тревел-шоу в Мозамбіку, знімальна команда їхала по центральному проспекту Мапуту, коли водій виявив, що гальма відмовили. Макашов, який стояв біля дверей, ледь не випав з транспорту, коли двері на величезній швидкості відчинилися.

"Ми зрозуміли, що просто летимо по центральному проспекту Мапуту, який йде під ухил - тобто, автобус не зупиняється, а набирає швидкість",- поділився спогадами Макашов.

Водій, щоб хоч якось знизити швидкість автобуса, почав таранити проїжджаючі повз машини: "П'ять людей потрапили в лікарню, сім машин були протаранені",- розповів ведучий.

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