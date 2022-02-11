Ведучий Орла і Решки потрапив у серйозне ДТП - є жертви

Через несправність автомобіля водієві довелося піти на таран.
Ведучий і партнер Мішель Андраде по шоу Орел і Решка Кирило Макашов потрапив у серйозне ДТП.
Про це заявляє Politeka з посиланням на Новий канал.
Під час зйомок одного з випусків тревел-шоу в Мозамбіку, знімальна команда їхала по центральному проспекту Мапуту, коли водій виявив, що гальма відмовили. Макашов, який стояв біля дверей, ледь не випав з транспорту, коли двері на величезній швидкості відчинилися.
"Ми зрозуміли, що просто летимо по центральному проспекту Мапуту, який йде під ухил - тобто, автобус не зупиняється, а набирає швидкість",- поділився спогадами Макашов.
Водій, щоб хоч якось знизити швидкість автобуса, почав таранити проїжджаючі повз машини: "П'ять людей потрапили в лікарню, сім машин були протаранені",- розповів ведучий.
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