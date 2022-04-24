Ведучий Холостячки Решетник розчулив кадрами з трьома синами і красунею дружиною

Він показав чим займається разом з родиною на Великдень.
Телеведучий Григорій Решетник привітав українців з Великоднем, опублікувавши сімейне фото з церкви.
Сімейну ідилію він показав на своїй сторінці в Instagram ведучий шоу Холостячка
"Вітаємо Вас зі святом Великодня. Миру, злагоди і любові Вам і вашим близьким! Українці - єдині, Незламні і незалежні! Україна Переможе. Христос Воскрес!!! З любов'ю ReshetnikFamily", - написав Решетник у підписі до фото.
Підписники Григорія були захоплені його родині і засипали їх схвальними коментарями.
Нагадаємо, раніше телеведучий опублікував відео, в якому висміяв білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
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Автор: Сергій Коломієць