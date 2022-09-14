Вдова співака-путініста П'єра Нарциса побилася з його коханкою на вечорі пам'яті

П'єр Нарцис, його дружина і його коханка / колаж скріншот з відео. УНІАН

Валерія Калачова, вдова недавно померлого російського співака-африканця (і закоренілого путініста) П'єра Нарциса побилася з його коханкою Ксенією Грін на його меморіальному вечорі. Про це повідомляє портал StarHit з посиланням на заяву концертного директора виконавця Сергія Дворцова.

"Під кінець заходу, в районі 22-23 годин, заявилася Ксенія Грін. Як до себе додому! Лера просто викинула її. Та пішла, почала комусь дзвонити. Через 10 хвилин стала довбати в заклад, де все проходило. Вийшла охорона, ми і гості були в шоці", — розповів медіаменеджер.

За словами Дворцова, коханка артиста була п'яна і почала погрожувати вдові співака. Пізніше сварка Калачової і Грін переросла в бійку.

Видео дня

"Лера стала мутузити Ксенію, тому що та провокувала! Вона її мало не вбила! Все це закінчилося нарядом поліції. Валерія написала заяву, Грін теж - звинуватила Леру в нанесенні побоїв. Ось так пройшов вечір пам'яті П'єра", ‒ підсумував Дворцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що співак п'єр Нарцис помер 22 червня 2022 року у віці 45 років.

Як говорила його колишня дружина Вікторія Калачова, помирав у муках. Причиною стали серйозні ускладнення від подагри.

"Він всі 10 років жив, знаючи, що у нього подагра. Знав, як її купірувати, які таблетки випити. Зазвичай під час подагри сечова кислота відкладається на руках і ногах, але в його випадку вона осідала на внутрішніх органах, тим самим руйнуючи їх. Тут була критична маса солей, яка роз'їла всі органи", - заявила вона.

П'єр Нарцис - російський співак камерунського Походження. Брав участь у" Фабриці зірок-2", де його коронною піснею став хіт"шоколадний заєць".

Інші новини: