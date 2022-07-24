В Африці поховали співака-путініста П'єра Нарциса / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Епопея з похоронами російського співака-путініста П'єра Нарциса підійшла до кінця. 23 липня його поховали в рідній африканській країні Камерун. Про це повідомляє портал "Стархіт"з посиланням на колишню дружину Нарциса Валерію Калачову. Церемонія прощання пройшла за всіма традиціями Камеруну в рідному селі артиста ‒ Банаматеку.

"Мій Діо Мукуту П'єр Нарцис Лорензо Наполі де Суза об'єднав народи і країни в Дружбі, музиці і любові був відданий землі. Оплаканий теплими сльозами рідних людей і народів різних країн. Залишивши Золоте коріння в Росії, Камеруні та Франції, він зробив великий внесок у цей світ. Ми, як його продовження, будемо продовжувати і розширювати його хорошу місію, доповнюючи її і вкладаючи нове від себе", — написала Калачова.

читайте такожПомер колишній соліст"Ласкавого мая" Юрій Шатунов

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що співак п'єр Нарцис помер 22 червня 2022 року у віці 45 років.

Як говорила його колишня дружина Вікторія Калачова, помирав у муках. Причиною стали серйозні ускладнення від подагри.

"Він всі 10 років жив, знаючи, що у нього подагра. Знав, як її купірувать, які таблетки випити. Зазвичай під час подагри сечова кислота відкладається на руках і ногах, але в його випадку вона осідала на внутрішніх органах, тим самим руйнуючи їх. Тут була критична маса солей, яка роз'їла всі органи", - заявила вона.

П'єр Нарцис-російський співак камерунського Походження. Брав участь у "Фабриці зірок-2", де його коронною піснею став хіт "Шоколадний заєць".