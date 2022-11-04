Wellboy жорстко прокоментував втечу свого експродюсера-запроданця Бардаша в Росію

Велльбой, Бардаш / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Відомий український репер Антон Wellboy вкрай жорстко висловився про зраду України свого колишнього продюсера Юрія Бардаша. Таке він розповів в інтерв'ю для програми "ЖВЛ".

"Він мені дзвонив. Я не знаю, з якою метою. Можливо, він був у нестабільному, неадекватному стані. Я його заблокував, відписався в Instagram. Мені нема про що з ним говорити. Не хочеться навіть згадувати цю людину", - розповів артист.

Антон також ще раз нагадав, що розірвав співпрацю з Бардашем через те, що він дотримувався вкрай активної проросійської позиції. Крім того, Wellboy зазначив, що не став вести ніяких розмов зі своїм колишнім продюсером.

Нагадаємо, раніше радянський і Латвійський актор Івар Калниньш розповів, що назавжди прощається з російською сценою через незгоду з війною в Україні.

Також раніше стало відомо, що російським артистам заборонили зі сцени говорити про війну і зобов'язали уникати будь-яких політичних тим при проведенні концертів.

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