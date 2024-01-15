Леонтьєв вперше за 4 роки вийшов на сцену - тремтячий співак потрапив на фото

Артист багато і довго хворів, тому повернення на сцену вимагало великих зусиль.

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Валерій Леонтьєв вперше вийшов на сцену з 2020 року / колаж: Главред, фото: instagram.com/valera_leontiev

Радянський і російський співак Валерій Леонтьєв востаннє виходив на сцену у 2020 році, а після 24 лютого 2022 року переїхав з країни-окупанта до США та остаточно зник з інформаційного простору.

Спершу раптовий відхід артиста зі світу шоу-бізнесу пов'язували з проблемами зі здоров'ям - у Леонтьєва були травми менісків, з наслідками яких він бореться більше 20 років. До того ж, за чутками, через численні пластичні операції у артиста погано закривалися очі.

Пізніше стали подейкувати, що його "мовчання" - демонстрація незгоди з війною в Україні. Недоброзичливці у свою чергу переконані, що співак просто став незатребуваним. Проте нещодавно стало відомо, що Леонтьєв не тільки дав концерт, а й непогано заробив.

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ЗМІ країни-окупанта повідомляють, що днями артист виступив на приватній вечірці в Дубаї - виконував свій знаменитий "Дельтаплан" і менш ніж за годину заробив 10 мільйонів рублів. Очевидці відзначають, що на ногах Валерій Леонтьєв тримався не дуже впевнено, похитувався, але співав сам, без фонограми. Крім того артист сильно схуд.

Валерій Леонтьєв вперше вийшов на сцену з 2020 року / колаж: Главред, фото: t.me/samye_slyvky

Раніше латвійська співачка Лайма Вайкуле зробила заяву про якість культури країни на болотах, від якої пропагандисти заверещали від образи.

Також стало відомо, що пісня Христини Соловій "Тримай" звучала в шоу дружини путініста Пєскова - Тетяна Навка вкрала трек в української співачки і зганьбила його перекладом на російську мову. Соловій має намір судитися.

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