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У США помер легендарний режисер фільмів "Останній кіносеанс" і "Маска"

7 січня 2022, 13:53

Класик американського кіно (в першу чергу - авторського 1970-х) Пітер Богданович помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 82 років.

Богданович
Пітер Богданович / Reuters

У Лос-Анджелесі помер легендарний кінематографіст Пітер Богданович - режисер фільмів "Паперовий місяць" і "Останній кіносеанс". Про це повідомляє галузеве видання The Hollywood Reporter.

Класик американського кіно помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 82 років. Про це виданню розповіла його дочка від шлюбу з Поллі Плетт.

Богданович був одним з лідерів американського кінематографа в 1970-роках ‒ так званого Нового Голлівуду. Він був номінований на Оскар за картину "Останній кіносеанс" і на Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю за "Маску" (зі співачкою Шер у головній ролі). Режисер також відомий своїми книгами про кіно і невеликими ролями в серіалах і фільмах ("Інша сторона вітру", "Клан Сопрано").

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у віці 58 років помер режисер фільму "Далласький клуб покупців" Жан-Марк Валле. Він отримав премію" Еммі "та Премію Гільдії режисерів Америки (DGA) за серіал"Велика маленька брехня".

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